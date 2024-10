Sonos annonce la barre de son Arc Ultra

Eh bien, voilà pour ce nouveau gel de produit : Sonos a annoncé aujourd’hui une barre de son à 1 000 $ à petit budget avec une nouvelle architecture acoustique. C’est comme si cette petite flambée à propos de son horrible application mobile ne s’était jamais produite.

« Arc Ultra offre l’expérience de cinéma maison la plus immersive dans une barre de son à ce jour », Sonos explique. « Ses capacités audio spatiales s’étendent encore plus loin que celles de son prédécesseur, grâce à un total de 14 haut-parleurs conçus avec précision qui couvrent toute la gamme de fréquences audio, des aigus nets aux graves percutants. Mais ces enceintes ne fonctionnent pas toutes seules. Ils sont nichés dans une toute nouvelle architecture acoustique qui rend l’Arc Ultra différent de toutes les barres de son que vous avez entendues auparavant.

Windows Intelligence dans votre boîte de réception Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter gratuite pour recevoir trois conseils pour gagner du temps chaque vendredi — et obtenez des exemplaires gratuits des guides de terrain Windows 11 et Windows 10 de Paul Thurrott (normalement 9,99 $) comme cadeau de bienvenue spécial ! « * » indique les champs obligatoires

Sonos Arc Ultra est une version encore plus haut de gamme de la barre de son Arc de la société, qui est désormais la barre de son la plus vendue de tous les temps. Pour 100 $ de plus qu’un Arc standard, l’Arc Ultra propose sept tweeters, six médiums et un nouveau woofer Sound Motion qui offre des basses beaucoup plus profondes sans vibrations et une expérience Dolby Atmos 9.1.4 (neuf canaux au niveau des oreilles, un caisson de basses et quatre canaux en hauteur) sans haut-parleurs supplémentaires. (En comparaison, l’Arc offre une expérience Dolby Atmos 5.0.2.) Cela dit, Sonos est heureux de vous vendre deux enceintes arrière Era 300 et un nouveau Sub 4 également, pour « le nec plus ultra du son surround Dolby Atmos ».

Sonos Arc Ultra marque également le début de Quick Tune, une nouvelle version de Trueplay plus rapide, plus simple et compatible avec Android (Trueplay était exclusif à iOS.) Elle offre également un dialogue à plusieurs niveaux et une amélioration de la parole, et conformément à un changement à l’échelle de l’entreprise et de l’industrie, l’Arc Ultra est bien plus durable que les précédentes barres de son Sonos.

Vous pouvez précommander Arc Ultra dès maintenant en noir ou blanc pour 1 000 $ sur le site Web de Sonos..