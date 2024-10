Sonos annonce la barre de son Arc Ultra et Sub 4 « révolutionnaires »

Sonos pense apparemment que son application mobile a atteint un niveau suffisamment bon pour reprendre les lancements de produits : aujourd’hui, la société a annoncé les Arc Ultra et Sub 4. L’Arc Ultra à 999 $ est une version plus puissante de l’Arc original, et c’est le premier produit Sonos à disposer d’une technologie de transducteur unique de Mayht, une startup acquise par Sonos en 2022. Sonos appelle cela « Sound Motion » et dit que cela permet à l’Arc Ultra de produire un son plus riche et encore plus immersif que l’original.

La société présente Sound Motion comme « l’une des avancées les plus importantes en matière d’ingénierie audio depuis près de 100 ans » et affirme qu’elle « libère une clarté, une profondeur et un équilibre plus grands que jamais avec une barre de son aussi élégante ».

L’Arc Ultra dispose de quatorze haut-parleurs au total – trois de plus que l’Arc – et ils comprennent sept tweeters, six médiums et le woofer Sound Motion intégré. Avec cette gamme de haut-parleurs, Sonos affirme que la nouvelle barre de son est capable de fournir à elle seule une sortie 9.1.4. L’Arc Ultra devrait également offrir des dialogues plus clairs grâce à une « version avancée de Speech Enhancement ». Il prendra en charge le réglage Trueplay EQ – y compris pour les utilisateurs d’Android – et offrira également la lecture audio Bluetooth, ce qui manque à l’Arc d’origine.

Comme les autres barres de son Sonos, l’Arc Ultra peut être associée aux écouteurs Sonos Ace de la société pour une écoute privée de l’audio à partir de n’importe quel périphérique d’entrée branché sur l’Ultra. Parallèlement à la nouvelle barre de son, Sonos présente son dernier caisson de basses pleine grandeur, le Sous 4qui a désormais une finition mate.

Il y a seulement quelques mois, Patrick Spence, PDG de Sonos, a déclaré que la société reportait deux produits car elle concentrait tous ses efforts sur l’amélioration des performances de son application remaniée pour Android et iOS. Plus tôt ce mois-ci, Sonos a annoncé un plan en plusieurs points pour regagner la confiance des clients et garantir qu’un désastre comme celui de l’application publiée trop tôt ne se reproduise plus.

« Nous avons atteint un niveau de qualité qui nous donne la confiance nécessaire pour lancer nos nouveaux produits extraordinaires », a déclaré Spence dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. Sonos affirme qu’une autre mise à jour de l’application programmée pour la sortie d’Arc Ultra est censée aider le logiciel à « surpasser les performances de l’application précédente sur des paramètres importants ». Selon l’entreprise, 90 % des fonctionnalités de l’application précédente auront été restaurées avec la prochaine mise à jour.

