Sonny Jay de Dancing On Ice dédie du skate au producteur tragique Joe Lyons

La star de Dancing On Ice, Sonny Jay, est sur le point de dédier sa prochaine routine de skate au tragique producteur de Capital Breakfast Joe Lyons.

Le DJ radio, 27 ans, va effectuer deux routines différentes le week-end – dont une avec un accessoire et une avec un skate personnel.

Le présentateur a parlé de la routine de dimanche à l’antenne jeudi matin, affirmant que l’un des patins « va signifier beaucoup » pour lui.

Lors de l’émission de ce matin, sa co-star Sian Welby a demandé: «J’espère que l’entraînement se passe bien pour toi Sonny.

« De toute évidence, vous avez aussi un skate personnel, vous devez patiner sur quelque chose qui vous concerne personnellement et qu’allez-vous faire pour cela? »

Il a déclaré à Sian et Roman Kemp: «J’ai choisi de patiner pour le producteur Joe.

«Maintenant, si vous avez écouté la série ces dernières années, tout le monde saura qui est le producteur Joe.







(Image: CAPITAL FM)



« Nous l’avons malheureusement perdu l’année dernière et j’ai choisi de patiner sur une piste qui a été jouée à ses funérailles, donc ça va être vraiment personnel et ça va signifier beaucoup. »

Roman a répondu: « Nous allons couler de larmes. Nous allons diffuser. Mon pote, il se moquerait si fort de vous à la tenue idiote que vous porterez, espérons-le.

« Je sais cela pour un fait, et vous le savez, Joe serait si fier de vous s’il savait que vous faisiez cela et je parie qu’il le fait, et je sais qu’il le fait, la seule chose que je vais dire, son la famille va regarder, alors rendez-lui justice. «







(Image: ITV)



Sonny a dit à Roman: « Je sais, je ne suis jamais tombé sur la glace avant lors d’une performance, mais je sais que si je vais tomber, ce sera sur celui-là! »

« Tu sais quoi, Joe aurait voulu ça! » Roman rit en retour.

Sonny a ajouté: « Je sais qu’il l’aurait fait! Puis-je simplement dire merci à tous ceux qui ont voté pour moi jusqu’à présent, car j’aime vraiment le faire et j’aime être en demi-finale et j’aime avoir le opportunité de le faire. «









Sonny participe à l’émission avec la patineuse professionnelle Angela Egan.

Il s’est bien débrouillé dans la compétition jusqu’à présent, et il ne fait aucun doute qu’il sortira en tête avec sa performance émotionnelle ce week-end.

* Écoutez Roman Kemp, Sonny Jay et Sian Welby lors du petit-déjeuner Capital, en semaine de 6 h 00 à 10 h 00 à travers le Royaume-Uni

* Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un courriel à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale