Sonny Dykes se battait pour attirer l’attention la saison dernière. Il est peut-être la meilleure histoire de CFB

Martin Rogers FOX Sports Insider

Sonny Dykes a amené son équipe TCU au bord d’un titre national et n’a besoin “que” de battre la Géorgie pour terminer l’une des courses de championnat les plus mémorables de l’histoire du sport. Naturellement, il pourrait être le sujet de prédilection du monde du football universitaire en ce moment.

Dykes est félicité pour la façon dont il a traîné ses grenouilles cornues des lointains gradins de la mode – ils n’étaient pas classés avant la saison – a remporté 12 matchs de suite avant un blip solitaire, puis a démoli le Michigan avec un triomphe en demi-finale CFP d’acier et élégant le week-end dernier.

Il est salué pour sa façon de faire et l’esprit qu’il instille dans son groupe. Dykes est la saveur absolue du mois, avec tout le monde qui veut parler de lui, lui parler et, à moins que vous ne soyez un inconditionnel de Géorgie, très probablement enraciné pour lui lundi prochain.

Il y a seize mois, c’était très différent.

La dernière fois que j’ai parlé à Dykes, il n’y a pas si longtemps, mais il s’est passé tellement de choses avec lui depuis que cela aurait tout aussi bien pu être séparé de plusieurs décennies. En septembre 2021, le téléphone a sonné et c’était Dykes, alors entraîneur de SMU, voulant discuter et essayant puissamment de générer une attention positive pour son programme.

Les Mustangs étaient une bonne équipe de football qui battrait nul autre que TCU quelques semaines plus tard, mais être une bonne équipe de football dans une ville qui aime le football comme aucune autre n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. SMU était au milieu d’une campagne promotionnelle visant principalement à amener les fans de football de Dallas (c’est-à-dire tout le monde là-bas) à détourner occasionnellement leur attention des Cowboys, des nombreuses équipes Power 5 à proximité et oui, même de la scène du lycée.

Cela impliquait des stratagèmes de marketing imaginatifs, un panneau d’affichage Times Square, des créneaux radio impliquant Mark Cuban et Troy Aikman et, dans le cas de Dykes, appeler un chroniqueur lors d’une semaine de jeu jeudi pour vanter les vertus de son programme.

“Nous devons nous battre pour nous faire remarquer”, m’a dit Dykes. “Il se passe beaucoup de choses à Dallas. Les habitants de Dallas peuvent dépenser leur argent de nombreuses façons et nous nous battons pour être une option.”

Quel changement il a traversé. De la vie à l’American Athletic Conference au plus grand match du sport universitaire. De vouloir être remarqué dans sa propre ville à être loué dans chaque ville.

Dykes, 53 ans, a tout pris fermement en main. Ses efforts avec SMU ont conduit TCU à ne pas chercher plus loin que la I-30 lorsque l’entraîneur de longue date Gary Patterson a été licencié après deux décennies.

Les braconnages d’entraîneurs régionaux comme celui-ci – pas seulement dans l’État mais dans la même grande région métropolitaine – sont extrêmement rares, et il y avait beaucoup de sentiments blessés du côté de la SMU, suffisamment pour que Dykes déménage rapidement sa famille dans la région de Fort Worth.

Et puis il s’est mis au travail, d’abord en réparant une équipe qui avait perdu plus d’une douzaine de joueurs via le portail de transfert, tout le monde n’étant pas convaincu qu’il pouvait même faire de TCU un concurrent dans le Big 12.

Pour ce faire, il a dû utiliser lui-même intelligemment le portail, car il s’est appuyé dessus pour combler les trous et reconstituer le type d’équipe qu’il souhaitait. Malgré toutes les critiques du système, c’est l’un des avantages, du moins pour un programme comme TCU que tout le monde veut voir comme une Cendrillon cette semaine, et en quelque sorte, seulement si vous faites des comparaisons avec d’énormes écoles dans le SEC ou Big Ten.

TCU bouleverse le Michigan dans le Fiesta Bowl – Joel Klatt réagit Joel Klatt réagit à la victoire des TCU Horned Frogs contre les Michigan Wolverines 51-45 dans le Fiesta Bowl

“Nous sommes assez bons pour concourir”, a déclaré Dykes aux journalistes cette semaine, régalant le message d’été qu’il a donné à son équipe. “Nous avons tous les éléments ici. Nous devons simplement les assembler et nous devons faire les choses de la bonne façon. Nous devons être prêts à en payer le prix.”

Cela a été un tour de force. Après avoir battu SMU au début de la saison, l’équipe TCU de Dykes a frappé l’Oklahoma une semaine plus tard, ce qui a signifié ses intentions. Le seul revers, une défaite en prolongation contre l’État du Kansas dans le championnat Big 12, est survenu lorsqu’une position parmi les quatre premières a été essentiellement encrée.

Ils ont un quart-arrière senior intelligent dans l’imperturbable Max Duggan, un receveur d’élite dans Quentin Johnston, un jeu de course de haut niveau et une paire de collectionneurs de sacs sans remords dans Dylan Horton et Dee Winters. Plus un entraîneur – Dykes a été licencié par Cal en 2017 et a perdu quatre de ses cinq derniers matchs SMU – qui a pu se débarrasser des déceptions passées de son esprit.

Ils font attention à Dallas maintenant, et partout ailleurs aussi. Ils pourraient être un outsider de 13,5 points par FOX Bet, mais Dykes a amené TCU à la vitrine ultime du football universitaire, alors que peu ont même pris la peine de se demander s’il le pouvait.

Et n’a plus besoin de chercher l’attention, parce que c’est juste ici.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider.