Pour Sonny Conto, les comparaisons avec Rocky Balboa viennent naturellement, mais le prétendant poids lourd de Philadelphie dit que son pouvoir naturel est loin d’être « fictif ».

L’héritage italien de Conto, la même ville natale et un surnom similaire l’ont amené à être qualifié de « rocky réel », une version authentique du célèbre héros du film de Sylvester Stallone.

Mais l’invaincu de 25 ans émerge comme une menace sérieuse, mettant fin à son combat le plus récent par un KO à un coup de poing, et a déjà reçu le soutien du champion WBC Tyson Fury.

Pouvez-vous expliquer votre surnom?

Le Bronco. Un gars du nom de Garrett Wilson, un ancien combattant professionnel, je pense qu’il est à la retraite maintenant, il m’a en fait donné le surnom.

Comme vous le savez, Rocky était «l’étalon italien», donc je suis «The Bronco» et quand je frappe, c’est comme un coup de pied de bronco. C’est un peu d’où cela vient. Ça sonne.

Êtes-vous le vrai Rocky?

Vous pouvez dire ça. Je viens du sud de Philly, un enfant italien. Je suis un poids lourd. Je vis sur le même bloc que Rocky a parcouru dans le film, donc je suppose que vous pouvez le dire.

Rocky était fictif. Je suis ma propre personne.

Depuis combien de temps êtes-vous dans la boxe?

J’ai commencé la boxe à 10 ans. J’ai toujours été un enfant physique en grandissant. Je n’ai jamais aimé aucun sport comme j’aime la boxe, alors un jour je suis rentré à la maison et j’ai dit à ma mère que je voulais boxer.

Mon père est toujours dans mon coin depuis le premier jour, nous sommes une équipe père-fils, et ça a été génial.

Il est strict avec moi, bien sûr. J’ai l’impression que c’est n’importe quel père qui se soucie vraiment. Bien sûr, il est fier. Nous avons mis du sang, de la sueur et des larmes et d’innombrables heures dans cette boxe.

Le candidat promu Top Rank a remporté sa septième victoire avec un KO dramatique



Aviez-vous l’intention de livrer un gros KO lors de votre dernier combat?

Oui, absolument c’était mis en place. Le jab met tout en place et je crois que mon jab est l’un des meilleurs.

Le jab l’a mis en place et je suis définitivement né avec ce pouvoir aussi.

Comment était-ce de s’entraîner avec Tyson Fury?

Ce fut une expérience formidable et géniale. C’est certainement le meilleur gars qui le fasse et c’est un grand être humain.

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. J’ai vécu avec lui pendant deux semaines et il m’a fait me sentir chez moi. Juste abandonner la sagesse, être au sommet du jeu, c’était juste une expérience formidable.

A-t-il donné des conseils?

Il m’a dit beaucoup de choses. Juste plusieurs choses de boxe pour élever mon QI et juste certaines choses de la vie, en dehors de la boxe. C’est un grand professeur et c’est un grand père et que Dieu le bénisse.

Il aime feindre avec ce jab et il est très imprévisible. Il est le meilleur qui le fasse.

Fury a ensuite rejoint le ring pour l’un de vos combats?

C’était plutôt cool. En fait, il est venu jusqu’à Philadelphie et m’a fait sortir, car je crois que c’était mon cinquième combat professionnel.

Mec, c’était vraiment un moment fou. Cela a peut-être été l’un des moments les plus heureux de ma carrière jusqu’à présent.

Le simple fait que «The Gypsy King» vous emmène chez vous. Vous ne pouvez qu’imaginer la sensation de sortir de ce tunnel.

Fury peut-il vaincre Anthony Joshua?

Je suis «Team Tyson Fury» jusqu’à la fin. Le simple fait de le connaître à un niveau personnel, cela me rend même plus fan.

Je suis assez partiale, Tyson Fury jusqu'au bout.

















Par KO?

Je n’en douterais pas. Regardez ce qu’il vient de faire à Wilder. Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce qu’il intimide l’intimidateur et il a fait ce qu’il avait dit qu’il allait faire.

Ouais, je prends Fury par KO.