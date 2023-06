Sonneries dans les oreilles et 4 autres conditions auditives que vous devriez connaître

Cela arrive de nulle part. Assis à votre bureau dans votre bureau, tout d’un coup, vous perdez l’ouïe d’une de vos oreilles pendant quelques secondes avant que tout ne redevienne normal. Ou peut-être entendez-vous un bourdonnement dans votre oreille pendant quelques jours, puis il disparaît.

Lorsque la plupart des gens pensent aux problèmes d’oreille, ils pensent aux otites, à la perte auditive et à la surdité. Cependant, bien qu’elles soient l’une des plus petites structures de votre corps, les oreilles sont incroyablement complexes et sujettes à de nombreuses complications.

Alors, ce bourdonnement dans votre oreille est-il normal ou le signe de quelque chose de plus grave ? Voici cinq problèmes d’oreille que vous ne connaissez peut-être pas et que faire si vous pensez avoir un trouble de l’oreille.

Vous perdez temporairement l’ouïe d’une ou des deux oreilles

Ce que c’est: Surdité aiguë due au bruit ou surdité obstructive.

Si vous avez déjà assisté à un concert bruyant, vous avez peut-être déjà souffert d’une perte auditive due au bruit. Une perte auditive aiguë due au bruit survient lorsque vous perdez temporairement votre audition en réponse à une exposition à un bruit fort. Cela peut rendre les sons environnementaux étouffés ou rendre les conversations étouffées. Bien que temporaire en soi, l’expérience répétée d’une perte auditive aiguë due au bruit peut entraîner une perte auditive permanente à long terme.

La perte auditive obstructive, ou conductive, survient lorsque quelque chose empêche physiquement le son d’atteindre vos structures auditives. Cela peut se produire lorsque vous avez trop de cérumen accumulé dans vos oreilles, si vous avez un objet étranger logé dans votre oreille ou si vous avez une sorte de blessure à l’oreille interne, moyenne ou externe. Si vous souffrez de ce type de perte auditive, vous pouvez également ressentir de la douleur ou une sensation de plénitude dans votre oreille.

L’exposition à des sons forts peut temporairement réduire votre capacité à entendre. Une nouvelle technologie, comme l’application Noise sur Apple Watch, peut détecter un niveau de décibels auquel vous recevez un avertissement. Pomme

Vous entendez des bourdonnements dans vos oreilles qui vont et viennent



Ce que c’est: Acouphène.

Acouphène fait référence à la perception d’un bruit ou d’un bourdonnement dans vos oreilles. La perception est le mot clé, car vous n’entendez pas réellement un son réel lorsque vous ressentez des acouphènes. Souvent un symptôme d’autres troubles de l’oreille, les acouphènes ne sont pas une condition en soi. Cela peut signifier une perte auditive liée à l’âge, une blessure ou une infection de l’oreille, un trouble du système circulatoire ou autre chose.

Vous pouvez entendre des bruits fantômes autres que la sonnerie, y compris des bourdonnements, des clics, des rugissements, des bourdonnements ou des sifflements. Le niveau de volume des bruits fantômes peut varier ou rester constant, et les bruits peuvent aller et venir complètement.

Vous êtes profondément ennuyé d’entendre votre collègue manger une collation

Ce que c’est: Misophonie.

Ce trouble implique une réponse émotionnelle à des sons qui ne dérangent pas vraiment la plupart des gens, comme la mastication, la respiration et le tapotement. Tout le monde est parfois agacé par des sons répétitifs, mais les personnes atteintes de misophonie éprouver une réaction émotionnelle bouleversante cela inclut souvent la rage et le ressentiment. Ils peuvent penser que d’autres font intentionnellement des sons pour les déranger.

Les personnes atteintes de misophonie peuvent agir en réponse à un bruit que quelqu’un d’autre fait et se rendre compte plus tard que leur réaction était extrême ou inappropriée. Si vous ressentez souvent des sentiments intenses – rappelez-vous, plus qu’un léger agacement – en réponse à divers sons, vous voudrez peut-être parler à un médecin.

Si le bruit de quelqu’un qui mange quelque chose de croquant, comme une pomme, vous angoisse au point de vous mettre en colère ou de ressentir du ressentiment, vous devrez peut-être parler à un médecin de la misophonie. Getty Images

Vous entendez des bourdonnements dans vos oreilles et avez des vertiges

Ce que c’est: La maladie de Ménière.

Ce trouble de l’oreille interne se caractérise par des acouphènes et des accès de vertige (étourdissements) et peut contribuer à une perte auditive progressive. La maladie de Ménière est considérée comme une maladie chronique, et les médecins ne connaissent pas encore la cause exacte. Cependant, l’accumulation de liquide et les problèmes de drainage des liquides semblent être un facteur contributif. Dans la plupart des cas, la maladie de Ménière n’affecte qu’une seule oreille et peut provoquer une sensation de plénitude dans l’oreille affectée, un symptôme appelé plénitude auditive.

Tu peux entendre ton propre pouls, et c’est incessant

Ce que c’est: Acouphènes rythmiques.

Aussi appelé acouphène pulsatile, il s’agit d’une forme rare d’acouphène régulier. Acouphènes rythmiques, contrairement aux acouphènes réguliers, se produit en réponse à un son physique – celui de votre sang circulant dans vos artères. Les médecins appellent parfois cette condition « l’acouphène objectif » parce qu’ils peuvent entendre le son, alors que l’acouphène régulier est subjectif parce que seul le patient peut l’entendre.

Si vous avez des acouphènes rythmiques, vous remarquerez peut-être que la hauteur du son est en corrélation avec votre pouls. Vous pouvez également avoir l’impression que vous ne pouvez jamais échapper au son, en particulier lorsque vous vous allongez ou que vous appuyez votre oreille contre quelque chose.

Que dois-je faire si je pense avoir un trouble de l’oreille ?

Si vous pensez que quelque chose ne va pas avec vos oreilles ou votre ouïe, sautez le Google-fest et consultez un médecin dès que possible. Les troubles auditifs, en particulier la perte auditive, peuvent progresser lentement et ne présenter aucun symptôme jusqu’à ce que le trouble ait évolué vers un état difficile.

Dans la plupart des cas, vous devrez consulter un oto-rhino-laryngologiste ou un audiologiste pour des troubles de l’oreille et de l’audition. Si vous allez chez votre médecin de soins primaires, vous serez probablement référé à l’un de ces spécialistes de l’oreille. Si vous souffrez d’un trouble de l’oreille qui implique ou a induit une perte auditive neurosensorielle, renseignez-vous auprès de votre médecin sur les aides auditives, les aides auditives ou les implants cochléaires.