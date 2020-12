Le Premier ministre australien Scott Morrison tient la main de son épouse Jennifer Morrison alors qu’ils sont accueillis à la Maison Blanche par le président Donald Trump et la première dame Melania Trump le 20 septembre 2019 (Crédit: Anna Moneymaker / The New York Times)

SYDNEY – Ces dernières années, l’Australie s’est positionnée à l’avant-garde d’un effort mondial pour tenir tête à la Chine. Il a été le premier pays à interdire la technologie 5G de Huawei, à adopter des lois sur les interférences étrangères visant à freiner l’influence chinoise et à appeler à une enquête internationale sur la source du coronavirus.

Aujourd’hui, l’Australie sonne une alarme encore plus forte. Le Premier ministre Scott Morrison, déjà vexé par le blocus chinois des importations australiennes – vin, charbon, orge et coton – a exigé lundi que le gouvernement chinois s’excuse pour un tweet sinistre montrant un soldat australien avec un couteau au cou d’un enfant afghan. Le monde, prévint-il, regardait.

Mais alors même qu’il élevait une publication sur Twitter à un feu diplomatique à quatre alarmes, il a également appelé à une réinitialisation avec Pékin, réitérant que la fin de partie de l’Australie était toujours «l’heureuse coexistence de deux partenaires». Dans ce saut périlleux, Morrison a par inadvertance laissé le monde entendre le dialogue interne du doute de l’Australie – un dialogue qui résonne dans le monde entier alors que la Chine affirme de plus en plus sa puissance.

Le Premier ministre a exprimé les insécurités et les angoisses qui accompagnent le fait d’être pris entre deux superpuissances. Ces tracas sont en partie liés aux options limitées face à l’étau de serrage de la Chine. Mais il s’agit aussi d’une Amérique en mutation.

À un moment où le statut de nation privilégiée de l’Australie auprès de la Maison Blanche de Trump est sur le point d’expirer, il est largement craint qu’une administration Biden se concentre moins sur les partenaires américains du Pacifique et plus sur la reconstruction des liens en Europe. Cela a poussé l’Australie plus profondément dans une position de plaidoyer pour l’aide pour rassembler la Chine alors même qu’elle bat sa poitrine pour la souveraineté.

«À un certain niveau, la réaction du Premier ministre était tout à fait raisonnable. Sur un autre, c’est à la limite supérieure de ce qui est acceptable sans aggraver les choses », a déclaré John Blaxland, professeur de sécurité internationale à l’Université nationale australienne. «Il doit suivre une ligne très fine parce que l’influence de l’Australie est limitée.»

Toute l’histoire du pays depuis la colonisation a été façonnée par une dépendance incontestée à une alliance avec une puissance lointaine et dominante, d’abord l’Angleterre, puis les États-Unis. La perspective de la fin de cette stabilité, avec le déclin ou l’indifférence des États-Unis et la domination chinoise, effraie la plupart des Australiens.

David Brophy, maître de conférences en histoire moderne de la Chine à l’Université de Sydney, a déclaré que cela avait créé une dynamique contre-intuitive. La Chine condamne souvent l’Australie pour avoir fait la soumission des États-Unis, alors qu’en fait, l’Australie tente désespérément d’amener les États-Unis à s’engager plus profondément.

«La présence américaine en Asie est plus importante pour l’Australie que pour l’Amérique», a déclaré Brophy. «Lorsque l’Australie voit un signe de retrait, comme nous l’avons vu au début de l’administration Trump, cela attise ce sentiment de panique. Il ne suffit pas d’attendre que les États-Unis reviennent dans le match; L’Australie doit montrer qu’elle peut faire plus et qu’elle en fera plus. »

De plus en plus, cela signifie tolérer les difficultés économiques et abandonner l’approche que l’Australie a longtemps suivie avec la Chine – dire peu et faire ce qu’il faut faire. Le gouvernement de Morrison et la machine de propagande chinoise ont plutôt échangé des coups et des tours au micro.

Geoff Raby, un ancien ambassadeur d’Australie en Chine, l’a décrit comme un cycle auto-entretenu de provocation paranoïaque.

«Ils confirment chacun les pires soupçons de l’autre», a-t-il déclaré.

Les plaintes chuchotées sont sorties, remplacées par des conférences de presse concurrentes et des listes de griefs. L’Australie a lancé deux enquêtes sur l’ingérence étrangère avec des raids très médiatisés. Il prévoit maintenant de déposer une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce pour le blocage des importations d’orge par la Chine – l’un des nombreux produits que la Chine a rejetés en raison de la montée en flèche des tensions.

Il y a deux semaines, à leur tour, deux responsables de l’ambassade chinoise ont convoqué un journaliste australien à une réunion et ont présenté une série de 14 griefs. Ils comprenaient des annulations de visas universitaires, une «croisade» contre la politique chinoise à Hong Kong, un appel à une enquête indépendante sur les origines du COVID-19, une interdiction de Huawei en 2018 et le blocage de 10 accords d’investissement chinois à l’étranger.

« Si vous faites de la Chine l’ennemi, la Chine sera l’ennemi », a déclaré l’un des responsables.

Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (et le responsable qui a publié la photo trafiquée), a appelé à l’époque l’Australie à «réfléchir sérieusement à cela, plutôt que de se soustraire au blâme et de dévier la responsabilité».

C’est bien sûr exactement ce que le gouvernement australien a exigé de la Chine avec l’enquête sur les coronavirus, que Pékin a traitée comme une grenade larguée.

Les échanges explosifs et les accusations d’hypocrisie semblent désormais se succéder.

Le tweet de Zhao, un provocateur connu, avait un objectif évident: détourner les critiques des violations des droits humains de la Chine en faisant sensation sur une enquête menée par l’armée australienne qui a révélé que ses troupes avaient tué illégalement 39 civils et prisonniers afghans sur une période de 11 ans.

Morrison aurait pu ignorer la provocation. Au lieu de cela, il a bondi, et après la demande d’excuses de Morrison, le gouvernement chinois n’a pas prêté attention à sa demande de réinitialisation et de dialogue. La réponse officielle est arrivée quelques heures plus tard quand une porte-parole du gouvernement, Hua Chunying, a suggéré que l’Australie semblait être indifférente aux meurtres.

«La partie australienne réagit si vivement au tweet de mon collègue. Cela signifie-t-il qu’ils pensent que le meurtre cruel de vies afghanes est justifié? » Dit Hua.

Un éditorial du Global Times, géré par l’État, a ajouté: «L’administration Morrison rend l’Australie provocante et veut une fessée.» Et mardi, la Chine a accusé l’Australie d’avoir intentionnellement «mal interprété» le tweet pour détourner les critiques.

Au-delà des menaces juvéniles, il y a une déconnexion plus sérieuse et insoluble.

Aux yeux des idéologues les plus nationalistes de Chine, l’Australie viole la règle la plus fondamentale de la montée en puissance de la Chine: si vous devenez riche avec notre aide, restez calme et reconnaissant.

Peu de pays ont tiré autant de richesses de la croissance de la Chine que l’Australie, et depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a clairement indiqué qu’il attendait le silence et l’harmonie de tous ceux qui bénéficient de la prospérité du Parti communiste chinois.

«Ne permettez jamais de chanter sur un air contraire au centre du parti», a-t-il écrit un jour dans des commentaires publiés sur les sites Web du parti et de l’université en 2014. «Ne permettez jamais de manger la nourriture du Parti communiste et de briser les marmites du Parti communiste.

Dans le cas du tweet de Zhao, Xi n’a rien dit – soulignant davantage l’asymétrie de la plainte de Morrison concernant la publication d’un porte-parole sur les réseaux sociaux.

Pour certains des critiques de Morrison, la photo ressemblait à une pêche à la traîne sur Internet qu’il aurait dû ignorer ou à laquelle il aurait dû répondre à un niveau inférieur.

«Ils semblent avoir eu l’intention de mettre Morrison en colère et de le pousser exactement dans le genre de réponse émotionnelle qu’il leur a maintenant donnée», a déclaré Hugh White, un ancien responsable du renseignement qui enseigne les études stratégiques à l’Université nationale australienne. «Et c’est inquiétant. Dans tout combat comme celui-ci, veillez à ne pas faire ce que votre adversaire veut que vous fassiez.

Que Morrison reçoive une aide des États-Unis ou d’ailleurs, a ajouté White, l’épisode a déjà donné à l’Australie et à Morrison «un air secoué et faible».

Cela rend la Chine plus puissante et intimidante.

«Les gens de Pékin ne veulent pas que nous les aimions», a déclaré White. «Ils veulent que nous comprenions leur pouvoir et leur volonté de l’utiliser. Notre problème est que nous tardons à nous rendre compte que leur pouvoir est réel.

