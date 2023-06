Sonnalli Seygall ressemble à un spectacle à voir dans ses photos de mehendi

L’actrice de Pyar Ka Punchnama, Sonnalli Seygall, est sur un nuage neuf. L’actrice s’est mariée avec son partenaire et hôtelier Ashesh L Sajnani lors d’une cérémonie de mariage intime le 7 juin. Sonnalli nous a déjà laissé jaillir avec ses photos de mariage de rêve. Maintenant, elle nous a en outre traités avec une douce surprise en partageant un tas de photos de sa cérémonie mehendi, qui s’est tenue à Mumbai. Inutile de mentionner que la lueur heureuse des jeunes mariés est incontournable dans les clics.

Cérémonie de mehendi Sonnalli Seygall

« Mehendi ni mehendi » a sous-titré la diva de B-town. Les images ont capturé Sonnalli vêtue d’une kurta jaune moutarde finement brodée et chatoyante qu’elle a associée à un pantalon palazzo orné de rouge, avec un travail de miroir détaillé. Elle a gardé les choses simples en termes d’accessoires, arborant un maangtika plaqué or vibrant et un sheeshphool joliment décoré. Sonnalli, a affiché son mehendi saisissant sur les photos, affichant son sourire à un million de dollars tout en étant soulevée par ses amis.

Les adorables expressions de Sonnalli ont conquis les cœurs sur la diapositive suivante, regardant affectueusement son mari, Ashesh. Ashesh, arborant un look poivre et sel lors de la cérémonie, n’était pas moins beau, se glissant dans une kurta aux teintes rouges douces qu’il a associée à un pyjama blanc. Sonnalli et Ashesh ont décroché des objectifs de couple majeurs dans les clichés, car ils ont eu le temps de leur vie, dansant de joie. Les deux clichés suivants mettaient en vedette une joyeuse Sonnalli se faisant appliquer du henné sur les mains.

Une abondance de bons voeux a afflué pour le couple dès que les images ont fait surface sur Internet. Alors que certains ont qualifié le couple de « charmant » et « d’adorable », quelques-uns « ont béni » le couple pour leur avenir. Beaucoup ont laissé tomber plusieurs emojis de cœur rouge.

Mariage et réception de Sonnalli Seygall

Auparavant, les photos du mariage et de la réception de Sonnalli avaient également été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Abandonnant une grande cérémonie de mariage, le couple s’est marié à un Gurudwara. Le jour J, Sonnalli a sauté sur la tendance de porter une tenue de mariée pastel clair. Elle a choisi de porter un lehenga brodé rose clair et blanc. Son mari arborait également un sherwani blanc cassé et un turban rose. Sonnalli et Ashesh ont organisé leur réception de mariage le lendemain.

Découvrez leurs adorables photos de mariage et de réception ici :

Façade de travail Sonnalli Seygall

Sonnalli, qui a fait ses débuts avec la comédie romantique Pyar Ka Punchnama de Luv Ranjan en 2011, sera ensuite vue dans Noorani Chehra du réalisateur Navaniat Singh.