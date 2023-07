Le leader de l’opposition populaire sénégalaise Ousmane Sonko a appelé le public à « sortir en masse » à la veille d’un discours dans lequel le président Macky Sall devrait annoncer s’il briguera un troisième mandat.

« Nous devons sortir pour affronter le régime de Macky Sall et dire que ce n’est pas à lui de choisir les candidats qui s’affronteront à la prochaine élection présidentielle », a déclaré Sonko sur les réseaux sociaux dimanche soir.

Sonko a été condamné début juin à deux ans de prison pour avoir « corrompu » une jeune femme, déclenchant des manifestations qui ont fait au moins 16 morts.

Cette condamnation le rend inéligible pour se présenter aux élections présidentielles de l’année prochaine.

Sonko a affirmé que l’affaire judiciaire avait été conçue pour l’empêcher de se présenter, une accusation que les autorités nient. Il a été bloqué par les autorités à son domicile – ou « détenus illégalement », selon lui – depuis le 28 mai.

Sall, quant à lui, devrait annoncer s’il briguera un autre mandat à 20h00 lundi après avoir tenu le pays en haleine sur ses intentions pendant des mois.

Sall a été élu pour la première fois en 2012 et à nouveau en 2019, la constitution stipulant qu’un président ne peut exercer plus de deux mandats.

Ses partisans le présentent cependant comme leur candidat pour 2024 et soutiennent qu’une révision constitutionnelle en 2016 remettra le compteur à zéro.

« Lève-toi comme un seul »

Sonko a déclaré dimanche que s’il était arrêté et non libéré dans les deux heures, « j’appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul et à sortir en masse et cette fois mettre fin à ce régime criminel ».

Si le président annonce sa candidature à un troisième mandat, il a ajouté : « Je crois qu’il incombe à tout le peuple sénégalais de se lever, de lui faire face ».

« Si nous devons nous battre, il faut que ce soit définitif… Les jours et les semaines à venir seront cruciaux », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en exhortant le public à se mobiliser pour exiger la libération des prisonniers politiques et mettre fin au plus vite à sa « détention administrative ».

Sonko a également affirmé qu’un récent « dialogue national » initié par Sall qui a rétabli les trajectoires politiques de deux autres personnalités de l’opposition précédemment mises à l’écart n’était qu’un « accord » visant à lui refuser davantage un chemin vers la présidence.

Tout en restant vague sur ses intentions, Sall a fait valoir qu’il ne serait pas inconstitutionnel pour lui de se présenter à nouveau, et que sa décision de le faire serait « libre et souveraine ».

Samedi, il a assisté à un rassemblement d’élus locaux qui lui ont présenté une pétition de soutien.

« Mon combat et ma plus grande fierté est vraiment de mener à la victoire et de poursuivre nos politiques économiques au profit de notre population », a déclaré Sall, ajoutant que la voie du Sénégal pour devenir une économie émergente d’ici 2035 était déjà « balisée ».

