REAL Housewives Of New York’s Sonja Morgan a giflé et poussé sa co-vedette Ramona Singer alors qu’elle était «ivre» lors d’un combat houleux sur l’épisode de ce soir.

La star de Bravo a inquiété les fans après avoir perdu son sang-froid suite à la consommation de plusieurs verres de vin lors d’un voyage de groupe dans le nord de l’État de New York.

La compagne de casting Leah McSweeney – qui avait été sobre pendant près d’un an au moment du tournage – a affirmé que Sonja, 57 ans, et sa consommation d’alcool « a sucé le plaisir » du jour où les vibrations ont commencé à devenir sombres.

Sonja a commencé une tirade à base d’alcool, dans laquelle elle disait: «les pauvres s’appauvrissent et les sans-abri deviennent des sans-abri».

Elle a ensuite appelé un copain qui travaille pour JP Morgan – la société de son ex mari John Adams Morgan.

La nouvelle recrue de RHONY Eboni K. Williams a pris le téléphone et a expliqué qu’elle était satisfaite des efforts de JP Morgan avec Chase Bank pour «réduire l’écart de richesse» dans la communauté noire.

Cependant, Ramona, 64 ans, a ensuite répondu en disant que «Wells Fargo a de meilleurs tarifs».

Le bref commentaire a envoyé Sonja dans une frénésie – alors qu’elle se tournait vers son copain et criait à plusieurs reprises «fermez la f ** k up!»

Sonja frappe alors l’épaule de Ramona et la pousse vers le bas dans sa chaise, criant une fois de plus « fermez le f ** k up! »

Ramona s’est levée et s’est exclamée «arrêtez ça», mais Sonja s’est également levée – et s’est mise au visage de son coéquipier.

Elle a maintenant le visage rouge et a crié: «Vous voulez parler de Wells Fargo? ce n’est pas ma famille! Ce n’est pas JP Morgan!

« Arrête de boire! Qu’est ce qui ne vas pas chez toi? » Cria Ramona en retour.

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour la « santé mentale » de Sonja et certains ont souligné qu’elle était divorcée de la famille Morgan depuis plus d’une décennie, bien qu’elle semble toujours être sentimentale à ce sujet.

Beaucoup d’entre eux ont souligné à quel point Sonja semblait devenir plus attachée et sentimentale à l’égard de la famille Morgan malgré son divorce depuis plus d’une décennie.

Quelqu’un a écrit sur Reddit: « Sonja est définitivement aux prises avec une certaine stabilité mentale cette saison. Je déteste ça pour elle mais je ne comprends pas non plus l’attachement étrange qu’elle a au nom Morgan.

«Je comprends qu’elle était mariée au vieux mec ou autre, mais allez, Sonja. Ça fait longtemps.

« Ils n’ont été mariés que pendant 7 ans et ont divorcé en 2006. C’est long ** de s’accrocher à ça. »

Un autre a déclaré: «J’étais tellement triste pour le dernier épisode de Sonja, j’ai l’impression que la série n’est vraiment pas bonne pour elle.

«Je veux vraiment qu’elle puisse vendre la maison et déménager et peut-être même quitter New York?

« Je peux vraiment la voir dans une ville de vacances excentrique comme peut-être Portland, Maine ou Santa Fe. »

Un troisième a ajouté: « Je me sens tellement mal pour Sonja. Elle est clairement en train de s’effondrer et je me sens tellement mal à l’aise de la regarder démêler. Elle mentionne qu’elle se sent vérifiée et qu’elle veut juste se détendre toute seule.

« Ensuite, vous faites connaître les échecs de son entreprise et elle s’accroche si fort à une famille qui ne se soucie clairement pas d’elle. »