Les vraies femmes au foyer de New York aluns Sonja Morgan59, et Luann de Lesseps58 ans, avaient envie de toucher un homme lors du tournage de leur nouvelle émission de téléréalité Bravo, Luann et Sonja : bienvenue au lac Crappie. Et selon notre interview exclusive avec les dames du Faites attention Puh-Lease ! podcast, l’un d’eux certainement Avoir de la chance. Alors que Sonja a noté qu’elle avait du mal à trouver une romance puisque « la plupart du temps, les gens sont mariés » à Benton, dans l’Illinois, Luann a déclaré que son bon copain était toujours engagé dans une « petite affaire ».

Sonja a révélé qu’elle, Luann, et cet homme mystérieux de la Nouvelle-Orléans s’étaient embrouillés pendant le tournage de l’émission, qui sera présentée en première ce dimanche 9 juillet sur Bravo, et elle a fait semblant de l’aimer pour qu’elle « puisse coucher avec lui ». Heureusement pour elle, cela a fonctionné. Elle n’a pas trop divulgué leur temps intime à huis clos, mais Sonja nous a dit: «C’était [worth it]”.

Mais ce n’est pas le seul plaisir qu’ils ont eu en aidant à embellir la petite ville de l’Illinois. Les deux habitants de Manhattan ont vécu dans le motel local pendant le tournage de leur spin-off, et cela a souvent conduit à des moments hilarants. À un moment donné, Sonja a déclaré que Luann l’avait accusée d’avoir caché sa crème au soja. Sonja a affirmé que non, mais elle avait six bouteilles à elle, alors elle en a donné une à Luann. Malheureusement, elle « ne l’a pas laissé au réfrigérateur », alors Luann « a eu la diarrhée ».

« Eh bien, c’était juste beaucoup plus mince, chérie », a plaisanté Luann.

Et ce n’est qu’un aperçu des plaisanteries amusantes que vous verrez lorsque vous vous connecterez à la nouvelle série. Alors que les téléspectateurs verront Luann et Sonja construire un nouveau parc, célébrer Noël en juillet, augmenter le tourisme et planifier une performance de fin d’été pour la ville de Benton – une ville qui a été touchée pendant la pandémie de COVID-19 – ils ‘ Vous verrez également les dames manger des testicules lors d’un « festival des testicules », plonger dans un lac pour pêcher le poisson-chat, nettoyer les chambres de motel sales, conduire des camions monstres et bien plus encore ! C’est un spectacle à ne pas manquer.

Luann et Sonja : bienvenue au lac Crappie fait ses débuts avec des épisodes consécutifs d’une demi-heure le dimanche 9 juillet à 21 h HE sur Bravo. L’émission passera ensuite à son créneau horaire habituel le dimanche 16 juillet à 22 h HE, après la première de la saison 14 du nouveau redémarrage. Les vraies femmes au foyer de New York.

