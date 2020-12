Le 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog est presque là, et il semble que pour célébrer cela, nous aurons une toute nouvelle série Netflix animée en 3D sur le hérisson bleu rapide.

Netflix a récemment investi beaucoup dans diverses adaptations de jeux vidéo, avec des émissions prévues pour Cyberpunk, Assassin’s Creed et The Witcher. Mais que pouvons-nous attendre de ce tout nouveau spectacle Sonic the Hedgehog?