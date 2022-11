Sonic Frontiers Review : Délicieux quand c’est rapide, décevant quand ça ralentit

Les aventures du jeu vidéo 2D de Sonic the Hedgehog sont largement aimésmais les entrées 3D de la mascotte Sega ont été si variables qu’elles ont inspiré le infâme Sonic Cycle meme: la révélation d’un nouveau jeu rencontre un espoir qui est anéanti lorsque nous jouons au produit final décevant.

Frontières sonores avait l’air si spectaculaire que cela inspirait plus d’excitation que d’habitude parce qu’il laissait entendre que notre héros accélérerait et sauterait dans de vastes espaces ouverts – le genre de gameplay dont certains d’entre nous rêvaient depuis les années 90.

Et le jeu, qui arrive sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Nintendo Switch et PC mardi, chante absolument lorsque vous parcourez ses vastes zones ouvertes. Jouer sur PS5, courir, sauter et broyer entre les objectifs s’est souvent avéré une expérience joyeuse. (Je recommande de passer des visuels 4K à 60 FPS dans le menu.)

Sonic Frontiers vous permet d’explorer les vastes îles Starfall dans une quête pour collecter le dispositif de base de la série, les Chaos Emeralds, et sauver ses charmants amis après que le groupe soit tombé dans un trou de ver.

Le jeu capitalise magnifiquement sur les capacités de son héros hérisson, vous donnant juste assez de contrôle pour que vous vous sentiez engagé mais jamais submergé lorsque vous accélérez. C’est une évolution naturelle du gameplay vu pour la première fois dans L’aventure sonique de 1998 et un rappel de la fraîcheur sans effort de Sonic.

C’est lorsque j’ai atteint les objectifs de Sonic Frontiers que les défauts du jeu sont apparus.

Ne ralentis pas

Vous accomplirez d’innombrables missions brèves pour remplir la carte de chaque île ; la plupart d’entre eux prennent quelques secondes et s’avèrent assez satisfaisants. Des tours et des ennemis colossaux sont également parsemés autour de chaque zone insulaire, et leur ascension est essentielle pour progresser.

Malheureusement, le mouvement de Sonic devient capricieux dans ces moments-là – le pauvre gars n’est tout simplement pas à son meilleur quand il perd de son élan – ce qui signifie que vous retomberez régulièrement au fond.

C’est bien les premières fois, car vous pouvez souvent refermer la fermeture éclair. Mais vous allez probablement gâcher un nombre de fois frustrant, au point que remonter une tour ou revenir au point faible d’un boss devient ennuyeux et irritant.

Séga



Pour ne rien arranger, j’ai grimpé au point culminant d’une des premières tours de l’île pour n’y trouver qu’une jolie vue. C’était un petit voyage amusant, mais un petit objet de collection aurait été un bon moyen de le couronner.

Les sections de perspective forcée occasionnelles sont également déconcertantes, où vous entrerez dans un parcours d’obstacles et le gameplay passera de la 3D à la 2D. C’est choquant, surtout quand il y a un objet de collection directement à côté de Sonic que vous ne pouvez pas atteindre à cause de la perspective forcée. Vous serez obligé de revenir en arrière maladroitement, ce qui nuit au rythme (c’est particulièrement irritant sur la troisième île du jeu).

Vous aimez les objets de collection ? J’espère bien que oui, car Sonic Frontiers vous en fait collecter une quantité incroyable. Ce n’est pas intrinsèquement problématique, car courir pour en obtenir la plupart est amusant.

Séga



Il y en a tellement de types différents : vous rassemblerez des souvenirs de personnages pour déclencher des cinématiques avec les copains piégés de Sonic, des engrenages pour débloquer les excellents niveaux Cyber ​​Space, des clés pour accéder aux Chaos Emeralds et de multiples objets utilisés pour améliorer vos capacités. Il est si facile d’oublier ce que chacun fait réellement que les collectionner peut sembler insensé.

Vous pouvez également rassembler rapidement des objets de collection grâce à un mini-jeu de pêche amusant, mais ce gameplay semble un peu trop simpliste, et l’étrange effet de pépin graphique sur l’eau est rebutant.

Bagarre sonique

Le combat peut sembler tout aussi routinier, car appuyer sur le bouton d’attaque peut vous mener à travers la plupart des batailles de Sonic Frontiers. Vous avez un large éventail de combos et de mouvements à utiliser, mais il y a peu d’incitations à aller au-delà des attaques de base qui frappent les ennemis et les boss standard.

Encercler les ennemis pour les étourdir avec le mouvement Cyloop de Sonic ne vieillit jamais, car il est satisfaisant à utiliser et le moyen le plus direct d’incorporer son mouvement rapide dans les combats.

Séga



Cela s’étend aux boss Titan que vous combattrez à la fin de chaque île. Celles-ci sont impressionnantes à voir et la musique a de sérieuses vibrations des années 2000 (ce qui devrait ravir Aventure sonique 2 ventilateurs), mais s’appuient trop sur les pressions sur les boutons d’événements rapides. J’étais en pilote automatique au moment où j’ai combattu le dernier; une bataille aussi épique devrait exiger toute votre attention.

Zones classiques

Vous oublierez instantanément tous les ennuis lorsque vous tomberez dans Cyber ​​Space, qui vous permet de parcourir les recréations des scènes Sonic classiques. Abandonnant presque complètement les éléments d’exploration, ce sont les expressions les plus pures du gameplay rapide de Sonic Frontier et une joie absolue.

En parcourant ces niveaux linéaires, vous collectez des anneaux et sautez sur des ennemis tout en essayant d’atteindre l’objectif le plus rapidement possible. Ils sont tous visuellement ravissants et ne demandent qu’à être joués encore et encore.

Chacun pose le même ensemble de défis – rassembler un certain nombre d’anneaux, trouver cinq pièces rouges et battre le temps normal – mais avec des designs si variés qu’ils ne vieillissent jamais.

Séga



De manière appropriée, le défi chronométré est généralement le plus difficile, vous devrez donc trouver l’itinéraire optimal à travers le niveau et gagner des secondes sur votre course. C’est généralement très amusant de le faire, au point que j’étais un peu déçu si je remplissais ces défis trop facilement – ​​je voulais une excuse pour me précipiter à travers ces niveaux autant de fois que possible.

La musique est la cerise sur le gâteau du Cyber ​​Space : chaque piste est un véritable banger, ajoutant une intense sensation d’élan et des poussées d’adrénaline à chaque course. Le compositeur Tomoya Ohtani et son équipe ont fait sortir la bande originale de ce jeu du parc ; tous ceux qui jouent seront bientôt .

Sonic et ses amis

Le récit est un tarif Sonic standard, avec le mystère des îles Starfall et une espèce extraterrestre éteinte qui se déroule alors que vous sauvez Amy, Knuckles et Tails de la captivité entre les dimensions. Il est livré avec parcimonie dans les premières heures, mais les cinématiques deviennent plus fréquentes dans les sections ultérieures du jeu (des animations répétitives jouent également lorsque vous remplissez des objectifs, mais celles-ci sont heureusement sautables).

Vous ne trouverez probablement pas l’histoire particulièrement engageante, en particulier en raison du jeu de voix plat. Cet aspect semble particulièrement étrange après la récente films a insufflé à cette distribution d’animaux anthropomorphes un tel sens de l’amusement – seul acteur de la voix de Tails Colleen O’Shaughnessey reprend son rôle au cinéma dans Frontiers.

Séga



En plus des étapes classiques de Cyber ​​World, il y a des clins d’œil intelligents aux jeux classiques des 31 ans d’histoire de Sonic. Un clin d’œil à Sonic et Knuckles m’a fait un sourire particulièrement large – je soupçonne qu’il y a quelque chose ici pour les fans de toutes les époques de la franchise.

Les environnements doivent aussi beaucoup à La légende de Zelda : le souffle de la natureLes champs ouverts de et l’ancienne esthétique de la technologie de science-fiction, mais les capacités de Sonic rendent l’expérience de jeu de Frontiers suffisamment différente pour que les comparaisons s’arrêtent au niveau visuel.

Sonic renaît

Malgré quelques ennuis et des moments de gameplay plus faibles, je me suis amusé pendant la majorité des 21 heures que j’ai passées à parcourir l’histoire principale de Sonic Frontiers (il reste encore beaucoup à explorer également). Avec des mécanismes d’escalade plus serrés, une plus grande variété de combats et une histoire plus convaincante, ce serait une expérience vraiment joyeuse.

Une partie de moi était déçue que Tails, Knuckles et Amy ne soient pas jouables, mais créer des styles individuels pour chacun d’eux aurait été un peu exagéré – les développeurs ont eu raison de se concentrer sur Sonic alors qu’ils se développaient dans un gameplay en monde ouvert. J’espère que nous pourrons jouer avec eux dans une suite.

Sur le plan visuel, Sonic Frontiers est coloré et agréable mais rien de hallucinant. Les zones ouvertes sont un peu fades et les modèles de personnages sont basiques (même si c’est cool que les piquants de Sonic soient visibles). Il est probable qu’il s’agissait de concessions techniques pour faire fonctionner le jeu sur le matériel vieillissant PS4, Xbox One et Switch.

Sonic Frontiers n’est pas la déception à laquelle Sonic Cycle nous a conditionnés, ni le chef-d’œuvre que les fans de Sega espéraient. C’est cependant un pas très rapide dans la bonne direction pour la série et, espérons-le, jette les bases d’un suivi vraiment incroyable.