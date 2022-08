Sonic Boom ou Nuages ​​? Les habitants de Ludhiana entendent un son fort et se demandent ce que c’était

Les habitants de Ludhiana ont entendu un “bruit fort” jeudi et personne ne sait ce que c’était. L’incident s’est produit non pas une mais deux fois. Alors que peu pensent qu’il s’agit d’un son émis par le nuage, d’autres pensent qu’il s’agissait d’un bang sonique. Une page Instagram qui s’appelle “1000thingsinludhiana” a partagé une publication à peu près identique. Plusieurs personnes ont commenté la publication, affirmant avoir entendu le son deux fois. Cependant, rien n’est confirmé pour l’instant.

Ce n’est cependant pas la première fois qu’un tel incident se produit dans le pays. Plus tôt, il y a eu de tels cas à Bangalore. Le bang sonique n’est pas une chose unique. Un incident similaire s’était produit en août 2018 lorsque les habitants de plusieurs quartiers du sud de Bangalore avaient entendu un boom fracassant, beaucoup rapportant que leurs fenêtres avaient tremblé. La panique était telle que les responsables de la gestion des catastrophes de l’État ont dû venir et assurer les gens qu’il ne s’agissait pas d’un tremblement de terre.

De plus, en juillet 2021, les habitants de Bengaluru de toute la ville ont déclaré avoir entendu un fort bruit semblable à un boum. Le son a fait vibrer les fenêtres pendant quelques secondes alors que les utilisateurs de Twitter se demandaient s’il s’agissait d’un autre boom sonore. La ville avait été témoin d’un incident similaire l’année dernière en mai de la même année. Suite à cela, le département de la défense a déclaré qu’il s’agissait d’un bang sonique causé par un vol d’essai. Le vol d’essai de l’Indian Air Force a décollé de l’aéroport de Bengaluru et a volé dans l’espace aérien alloué bien en dehors des limites de la ville, a tweeté le ministère de la Défense. “… Le bang sonique a probablement été entendu alors que l’avion décélérait de la vitesse supersonique à la vitesse subsonique entre 36 000 et 40 000 pieds d’altitude”, a-t-il déclaré.

