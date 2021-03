Les résidents de plusieurs comtés d’Angleterre ont été secoués par un fort bruit de claquement en fin d’après-midi samedi. Après mûre réflexion, les météorologues et d’autres experts ont conclu que le bruit était causé par un météore très rare, connu sous le nom de «boule de feu diurne». Le boom sonore a été entendu dans le Dorset, Somerset, Devon et Jersey, à la suite d’une traînée de lumière dans le ciel. Les experts ont déduit qu’il s’agissait d’un météore, en utilisant des photos et des vidéos prises par plusieurs personnes et des systèmes de caméra automatisés. Les résidents ont été priés de garder un œil sur les fragments de roche spatiale tombés. On pense que le météore s’est écrasé dans le canal de Bristol.

