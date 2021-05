Sonia Rathee parle d’embrasser Sidharth Shukla dans ‘Broken But Beautiful 3’

Après le succès retentissant des deux premières saisons, ALTBalaji est de retour avec la troisième saison de leur franchise la plus réussie – Broken But Beautiful, qui verra la nouvelle paire à l’écran de Sidharth Shukla et Sonia Rathee dans le rôle d’Agastya et Rumi.

Les créateurs ont récemment publié la bande-annonce « Broken But Beautiful 3 » qui emmène les téléspectateurs dans un voyage relatable d’amour, de désir et de chagrin.

Avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee, «Broken But Beautiful 3» est l’histoire d’amour d’Agastya Rao, une réalisatrice en herbe, qui tombe amoureuse de Rumi Desai, sa muse. Leurs mondes sont différents et ils veulent aussi des choses différentes les uns des autres, ce qui en fait une recette parfaite pour le chagrin d’amour.

Pour connaître ce tour de montagnes russes d’émotions qui a tous les éléments – amour, haine, obsession, désespoir, vengeance et jalousie, nous avons parlé à la principale dame Sonia Rathee qui a parlé de travailler avec Sidharth Shukla, son écran. baiser avec lui, peur de COVID avant le début du tournage et plus encore dans un tête-à-tête exclusif avec ADN.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait attirée vers son personnage Rumi, Sonia a déclaré à DNA: « Rumi est une fille dans la vingtaine et elle est toujours en train de comprendre la vie et c’est très racontable. J’ai aussi dans ma vingtaine et je suis toujours en train de comprendre ma vie. . De toute évidence, la partie relatable m’a frappé et il y a quelque chose à propos de Rumi, elle est fougueuse, intelligente et se fâche contre les gens. Je ne suis pas comme ça, donc, jouer un personnage qui était si en face de moi m’a fait me sentir excité. Même dans les manières, la façon dont elle (Rumi) marche et parle, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, c’était un défi et je l’ai accepté avec plaisir. «

Partageant la façon dont elle a empoché le rôle et se souvenant de son audition, Sonia a déclaré: « J’ai fait trois auditions. La première est venue comme les autres, d’un directeur de casting. J’ai donc auditionné. La seconde est également venue d’un directeur de casting avec un quelques notes et puis la troisième fois que j’ai dû appeler Priyanka (Ghose), j’étais aux États-Unis cette fois-là à cause de COVID, alors j’ai eu un appel avec elle … nous avons parlé de Rumi et elle m’a donné une brève description de ce à quoi elle ressemble et j’ai donné une autre audition. Dans les deux semaines, ils m’ont dit que j’avais le rôle! » Sonia a ajouté qu’à ce jour, elle ne savait pas combien de personnes elle avait été sélectionnée. «Je suis juste reconnaissante de l’avoir reçue», a-t-elle déclaré.

Se préparer pour le rôle

«Pendant 2-3 semaines, nous (sa réalisatrice et elle) avons organisé des ateliers. Nous avons essayé de comprendre le personnage, la façon dont Rumi parle, qui sont ses proches, comment sa relation avec sa meilleure amie Ginny est par rapport à sa relation avec sa sœur. c’est, des choses comme ça … et puis il en est venu à … comment se tient Rumi … Je suis plus un « garçon de tom », je suis toujours en pantalon de jogging et en sweat-shirt et Rumi est un très bon, South Bombay Elle porte de très beaux vêtements tout le temps », a déclaré Sonia lorsqu’on lui a demandé comment s’était-elle préparée pour le rôle dont elle avait parlé était exactement le contraire de ce qu’elle est dans la vraie vie.

Partageant une anecdote, Sonia a déclaré: «C’était très drôle. Une fois que nous avons tourné une scène de fête, je pense que c’est dans la bande-annonce où je marche et que Sidharth (Shukla) est derrière moi et je me retourne. La première prise que j’ai donnée. . et je le faisais juste normalement, je continuais à marcher et à parler et ma réalisatrice Priyanka est venue vers moi et m’a dit: «Qu’est-ce que tu fais?», et j’ai dit que je marche normalement. un garçon ‘. Alors, j’ai dû travailler sur ma promenade «

« Il y avait des choses mineures que je devais apprendre et développer et j’espère que j’ai réussi à le faire », a ajouté Sonia.

Travailler avec Sidharth Shukla

Sidharth Shukla a essayé le rôle d’un directeur de théâtre angoissé, et Rumi est sa muse. Parlant de travailler avec lui, Sonia a déclaré à DNA: « Honnêtement, je me suis fait un devoir de ne pas trop le rechercher et de ne pas m’éloigner de ce que quelqu’un d’autre a dit parce que je ne voulais aucune idée préconçue avant de le rencontrer et de travailler. avec lui. Alors, je suis entré avec une ardoise vierge. »

«C’était très amusant de travailler avec Sidharth. Comme toute autre personne, il nous a fallu un peu de temps pour nous mettre à l’aise, mais une fois que nous l’avons fait, tout allait bien. Il plaisante beaucoup et prend toujours mon cas », a plaisanté Sonia. « C’est un gars sympa avec qui travailler », a-t-elle ajouté.

Baiser à l’écran avec Sidharth Shukla

« Je ne pense pas qu’aucun de nous deux ait brisé la glace, nous l’avons fait », a déclaré Sonia. « C’était le premier jour pour moi sur les plateaux, il tournait déjà depuis 4-5 jours. C’était juste une petite séquence et on m’a dit à Sonia … que tu vas sortir de cette porte et t’asseoir sur les genoux de Sid. et vous allez vous embrasser. Nous n’en avons pas parlé, nous n’avons rien fait … ils ont fait une prise et nous y sommes allés », a déclaré Sonia lorsqu’on lui a demandé qui avait brisé la glace avant de tirer pour les scènes intimes et le baiser à l’écran.

« Nous avons été sauvés parce qu’il y avait une petite inter-coupure. Mais oui, il faut du temps pour être à l’aise avec la personne. Au moment où nous faisions la prochaine scène de baiser ou autre, nous étions devenus amis. Donc, ce n’était pas le cas. Ensuite, nous avons pu en parler … où c’était comme « Sonia arrête d’être si maladroite » etc … « , a ajouté Sonia.

Le pouvoir d’étoile de Sidharth Shukla éclipsera-t-il votre performance?

« Je n’y ai jamais vraiment pensé. Honnêtement, cette pensée ne m’a jamais traversé l’esprit. Maintenant que tu le dis, j’espère que non, » dit Sonia en riant. « Il a fait un travail formidable. D’après ce que j’ai vu, c’est aussi un grand acteur. Donc, il mérite tout le crédit qu’il va obtenir. Je n’y pense pas du tout comme ça », a déclaré Sonia. ADN.

Tirez au milieu de la pandémie

«J’ai eu une peur du COVID. Je tournais pour un projet à Delhi. Et j’ai dû me faire tester avant de commencer le tournage. Et j’ai été testé positif. Le lendemain, nous avons commencé le tournage de ‘Broken But Beautiful 3’. C’était très effrayant. Ils ont dû retarder le tournage de 10 jours. J’ai continué à être testé et finalement, nous avons réalisé que c’était un faux positif mais nous avons définitivement eu une peur du COVID là-bas. Frappez du bois, d’une manière ou d’une autre, personne n’a eu le COVID pendant notre tournage … pendant le tournage, tout le monde portait son masque et j’ai été testé. Nous étions aussi prudents que possible. Nous ne nous voyions que tous les jours, nous avons donc fait de notre mieux et cela a fonctionné d’une manière ou d’une autre « , a déclaré Sonia en parlant de tournage au milieu la pandémie.

Une relation réelle qui s’est transformée en obsession?

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà eu une relation où l’obsession n’avait pas pris fin, a seulement changé, Sonia a répondu: «Malheureusement, ma vie personnelle est ennuyeuse et je n’ai pas de relation sérieuse ou n’en ai eu aucune. Je ne sais rien à propos de «obsession» pour une autre personne, je n’ai jamais vraiment eu ça », a déclaré Sonia à DNA. Elle a ajouté: « J’espère que ça arrivera un jour. Je veux juste être amoureuse de la personne quand ça arrive. »

Pression à cause des saisons précédentes?

Lorsqu’on lui a demandé si elle ressentait la pression du succès des saisons précédentes, Sonia a déclaré à DNA: « Bien sûr. Il y avait des acteurs tellement fabuleux dans la première saison. J’ai eu tellement de chance que l’étage de Rumi et Agastya soit si nouveau qu’ils sont complètement différents. personnages de ceux de la saison précédente. » « Mais oui, j’espère que nous rendons justice à » Broken But Beautiful « , a conclu Sonia.

Produit par Sarita A Tanwar et Niraj Kothari de 11:11 Productions et réalisé par Priyanka Ghose, la série présente également Ehan Bhat, Jahanvi Dhanrajgir, Manvir Singh, Taniya Kalra et Saloni Khanna dans des rôles de premier plan.