Sonia Gandhi parle à Sharad Pawar du changement de son neveu et étend son soutien

Après la scission du Parti du Congrès nationaliste (NCP), la présidente du Parti parlementaire du Congrès (PPC), Sonia Gandhi, s’est entretenue dimanche par téléphone avec le chef du NCP, Sharad Pawar, et a discuté de la situation actuelle et lui a apporté son soutien.

Cela survient après que le haut dirigeant du NCP, Ajit Pawar, a rejoint dimanche le gouvernement dirigé par Eknath Shinde dans le Maharashtra et a prêté serment en tant que vice-ministre en chef de l’État.

Le secrétaire général du Congrès, KC Venugopal, a déclaré à l’ANI que « la présidente du CPP, Sonia Gandhi, a parlé à Sharad Pawar par téléphone et a discuté de la situation et lui a apporté son soutien, le président du Congrès Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi ont parlé à Sharad Pawar ».

D’un autre côté, quelques heures après le remaniement, le chef du NCP, Sharad Pawar, a déclaré: « Ce n’est pas » googly « , c’est un vol » et qu’il s’inquiétait pour l’avenir de ceux qui ont quitté le parti.

S’adressant aux journalistes après que son neveu et huit autres chefs de parti se sont rebellés et ont rejoint le gouvernement Shiv Sena-BJP dans le Maharashtra, M. Pawar a déclaré qu’il n’était pas inquiet de ce qui s’était passé et qu’il travaillerait pour renforcer à nouveau le parti.

Il a également fait allusion à des actions contre les chefs de parti Praful Patel et Sunil Tatkare, affirmant qu’ils n’avaient pas assumé leurs responsabilités.

Sharad Pawar a déclaré que certains de ceux qui ont rejoint le gouvernement Shiv Sena-BJP étaient confrontés à des cas de dysfonction érectile. Ajit Pawar a prêté serment en tant que vice-ministre en chef. Huit autres dirigeants du NCP ont prêté serment en tant que ministres.

« Ce n’est pas » googly « , c’est un vol. Ce n’est pas une petite chose », a déclaré Sharad Pawar. « Certains de mes collègues ont adopté une position différente. J’avais convoqué une réunion de tous les dirigeants le 6 juillet, où une question importante devait être discutée et des changements devaient être apportés au sein du parti, mais avant cette réunion, certains des les dirigeants ont adopté une position différente. »

Sharad Pawar a déclaré que dans les deux ou trois prochains jours, ils siégeraient avec le Congrès et Uddhav Thackeray pour accéder à la situation. « Notre principale force, ce sont les gens du peuple ; ils nous ont élus. »

