Sonia Gandhi écrit une lettre réconfortante à Saira Banu, en deuil, déclarant que « Dilip Kumar était une légende et le restera à l’avenir » | Nouvelles des gens

New Delhi: la présidente du Parti parlementaire du Congrès (CPP), Sonia Gandhi, a écrit une lettre à Saira Banu, épouse du légendaire acteur de Bollywood Dilip Kumar, disant qu' »avec son décès, « l’âge d’or » du cinéma indien a pris fin ».

En elle lettre de condoléances à Saira Banu, a déclaré Sonia Gandhi, « Avec le décès de votre mari bien-aimé Dilip Kumar, l’âge d’or du cinéma indien est enfin terminé. »

Rappelant les réalisations de l’acteur vétéran, Sonia Gandhi a déclaré: « Dilip Kumar était une légende de son vivant et le restera également à l’avenir, car des générations de cinéphiles continueront de le regarder avec admiration dans des films que ses superbes talents d’acteur sont devenus des classiques à feuilles persistantes. »

Le chef du Congrès a déclaré : « Qui peut oublier le réalisme, l’émotion et le pouvoir qu’il a apportés à ses rôles dans des films aussi divers que ‘Ganga Jamuna’, ‘Daag’, ‘Deedar’, ‘Mughal-e-Aazam’, ‘Naya Daur’, ‘Madhumati’, ‘Devdas’, ‘Ram aur Shyam’ et bien d’autres encore. »

Elle a dit que dans tous ses films, il avait gardé son public fasciné, inspiré et profondément ému.

Le président du Congrès a ajouté que Dilip Kumar a vécu une vie longue et épanouie et nous a laissé un « héritage inestimable » grâce à ses riches contributions au monde de l’art et de la culture.

« Sa perte sera profondément pleurée par ses innombrables fans, et l’Inde honorera toujours sa mémoire », a-t-elle déclaré.

Ses remarques sont venues après Dilip Kumar a rendu son dernier soupir mercredi matin en raison d’une maladie liée à l’âge. Il avait 98 ans. Il est décédé à l’hôpital privé Hinduja où il avait été admis pour certains problèmes respiratoires.

Le « Kohinoor » du cinéma indien, Mohammed Yusuf Khan, connu dans le monde sous son nom d’écran Dilip Kumar, a été inhumé dans un cimetière de Mumbai au milieu des honneurs de l’État mercredi soir.