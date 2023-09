Sonia Gandhi contre le BJP à Lok Sabha sur le projet de loi sur les réservations des femmes

La discussion sur le projet de loi sur la réserve des femmes a vu une confrontation entre le Congrès et le BJP mercredi à Lok Sabha. Alors que l’ancienne chef du Congrès Sonia Gandhi exigeait une réserve pour les autres classes arriérées et une mise en œuvre immédiate du projet de loi, le député du BJP Nishikant Dubey a accusé le parti de dire de nouvelles choses « pour des raisons politiques » et a affirmé qu’il n’avait jamais parlé d’un quota OBC dans le contexte. de la réserve pour les femmes législateurs.

En tant que première oratrice de l’opposition sur le projet de loi, Mme Gandhi a déclaré que son parti soutenait la législation, mais a exigé une réserve pour les autres classes arriérées dans le cadre du quota de 33 % pour les femmes. Elle a également déclaré que parler du projet de loi était un moment d’émotion pour elle puisque son mari Rajiv Gandhi a été le premier à présenter un projet de loi sur la réserve pour les femmes dans les organes locaux.

‘Un long voyage’

S’exprimant en hindi, l’ancien chef du Congrès a déclaré : « Au nom du Congrès national indien, je me tiens ici pour soutenir le Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Des cuisines enfumées aux stades éclairés, le parcours de la femme indienne a été un long voyage. un. Mais elle a enfin atteint sa destination.

Déclarant que les femmes se sont battues aux côtés des hommes dans la lutte pour l’indépendance et la création d’une nouvelle Inde, elle a déclaré : « Prendre la parole sur ce projet de loi est un moment émouvant pour moi car l’amendement constitutionnel prévoyant des réserves pour les femmes dans les organes locaux avait été déposé pour la première fois par mon mari, Rajiv Gandhi. C’est un gouvernement du Congrès dirigé par le PV Narasimha Rao qui l’a fait adopter. Le rêve de Rajiv Gandhi n’a été qu’à moitié réalisé jusqu’à présent et il se réalisera avec l’adoption de ce projet de loi.

Mme Gandhi a déclaré que même si son parti soutient le projet de loi, il est demandé aux femmes d’attendre plus longtemps pour obtenir leurs droits. « Combien d’années devront-ils attendre, deux, quatre, huit ? Est-ce exact ? Le Congrès exige que le projet de loi soit mis en œuvre immédiatement. Il faut également procéder à un recensement des castes et prévoir une réservation pour les femmes du SC. , ST et OBC. Le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Retarder cela serait une grave injustice envers les femmes.

Le BJP riposte

Soulignant que le projet de loi contient déjà une disposition prévoyant des réserves pour les femmes des communautés SC et ST, le député du BJP Nishikant Dubey a déclaré que le Congrès et l’opposition n’avaient pas déposé le projet de loi toutes ces années et qu’ils étaient maintenant contrariés parce que le Premier ministre Narendra Modi et le BJP avait montré le courage de le faire.

« Le Premier ministre a dit que c’était le bon moment, c’est le moment (d’adopter le projet de loi). Nous sommes fiers de lui d’avoir convoqué cette session extraordinaire pour déposer ce projet de loi et accorder du respect et des réserves aux femmes de cette région. pays », a-t-il déclaré.

S’adressant au Congrès, M. Dubey a déclaré : « Ce pays fonctionne selon la Constitution. Ils se félicitent d’avoir introduit la réserve pour les femmes dans les panchayats et les organes locaux. Ils n’ont jamais parlé ni prévu de réserve OBC. Ils n’ont jamais parlé ni prévu de réserve OBC. évoquent de nouvelles choses sur le plan politique. »

« Vous dites maintenant mettre en œuvre la réserve elle-même à partir de 2024 (sans procéder au recensement et à la délimitation). Souhaitez-vous que la réserve soit annulée ? Voulez-vous qu’on utilise la réservation des femmes comme une sucette, comme vous l’avez fait ? Le Premier ministre dit qu’il termine ce qu’il a commencé. Et maintenant que le projet de loi a été déposé, les femmes obtiendront leurs droits, et personne ne pourra l’arrêter », a-t-il ajouté.

Le projet de loi d’amendement constitutionnel, qui a été déposé mardi au Lok Sabha, vise à accorder 33 % de réserve aux femmes au Lok Sabha et dans les assemblées des États à travers le pays. Il devrait être approuvé par les deux chambres avec le soutien de certains membres de l’opposition, dont le Congrès.