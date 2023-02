Sonia Fowler en danger face au jaloux Reiss dans EastEnders

Le petit-neveu de DOT Branning, Reiss Colwell, semble être arrivé à Walford pour y rester.

Mais il devient de plus en plus jaloux d’un autre nouveau venu d’EastEnders et Sonia Fowler pourrait être en danger.

Le personnage bien-aimé interprété par Natalie Cassidy a un nouveau locataire sous la forme de Jed (la star du West End, Bradley Jayden).

Sonia a eu recours à la location de sa maison pour donner un coup de pouce à ses finances après avoir réalisé qu’elle pourrait devenir sans abri en raison de son coût élevé.

Pendant ce temps, hors écran, les fans ont prédit une nouvelle intrigue à Sonia, d’autant plus que sa vie amoureuse est à l’arrêt depuis plusieurs mois.

Jed à l’esprit libre est un succès instantané à Albert Square après avoir créé un groupe de texte communautaire dans les scènes à venir du feuilleton BBC One.

Mais les téléspectateurs n’ont peut-être pas réussi à gronder quoi que ce soit car il est clair que Jed n’est pas aussi apprécié par Reiss (Jonny Freeman).

Le mystérieux nouveau venu a une connexion naissante avec Sonia après l’avoir rencontrée lors des funérailles de Dot Branning.

Jaloux, Reiss est déterminé à affronter la situation et se dirige vers la maison de Sonia… mais il est sous le choc, choqué par ce qu’il voit.

Dans les scènes suivantes, Sonia essaie de calmer Reiss et se rend chez The Vic pour le rassurer.

Reis lutte pour se débarrasser de sa jalousie et convainc Sonia qu’il est temps que Jed se trouve une nouvelle maison.

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire pour Sonia alors qu’elle a du mal à trouver le bon moment pour dire à Jed qu’il doit quitter le n ° 25.

Comme mentionné ci-dessus, une poignée de fans d’EastEnders pensent que Sonia, Jed et Reiss feront tous partie d’un prochain scénario polyamoureux dans lequel ils deviendront un groupe.

Mais que se passerait-il si les écrivains choisissaient plutôt le triangle amoureux traditionnel ?

Cela reste à voir mais, en attendant, de nombreux téléspectateurs pensent que Reiss pourrait avoir des motifs sinistres.

Reiss a passé une nuit avec l’infirmière emblématique après un dernier au revoir à Dot et l’a apparemment fantôme jusqu’à ce qu’il explique que ce n’était jamais son intention.

Pourrait-il être après la maison de Sonia ?

Que fera Sonia à propos de Jed ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One à partir de 19h30.

