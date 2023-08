Sonia Fowler d’EastEnders prend une décision importante concernant son avenir avec Reiss

Sonia Fowler d’EASTENDERS a pris une décision importante concernant son avenir.

L’infirmière – qui est jouée par l’actrice Natalie Cassidy dans le feuilleton de la BBC – avait pensé qu’elle était enceinte plus tôt cette semaine mais c’était une fausse alerte.

Sonia Fowler d'EastEnders a pris une décision importante concernant son avenir avec Reiss ce soir

Cela a envoyé sa relation avec Reiss en chute libre avec lui révélant qu’il était stérile et convaincu que Sonia l’avait trompé.

Après un va-et-vient brutal, Reiss a admis qu’il voulait des enfants et a demandé à Sonia d’essayer la FIV avec lui – une décision qu’elle a fermée.

Jusqu’à ce que ce soir elle change d’avis.

Elle lui a dit : « Je vois parfois d’autres mamans et je me demande ce que ça fait de savoir qu’on est enceinte et de planifier l’accouchement et tout ça.

« Et ensuite, ramenez ce petit bébé à la maison pour qu’il s’occupe de lui… »

Avec Reiss insistant sur le fait qu’ils iraient bien tels qu’ils étaient, Sonia a décidé que c’était suffisant.

« Peut-être que c’est exactement le bon endroit pour commencer? » dit-elle.

« Je sais que j’ai dit que nous n’étions pas ensemble depuis longtemps. Mais nous avons traversé beaucoup de choses, n’est-ce pas ? Et nous nous en sommes sortis.

« Nous sommes forts vous et moi. Je n’aurais jamais pensé que je me sentirais à nouveau aussi aimé. Tellement aimé que je veux avoir un bébé avec cette personne.

« Faisons-le. Je veux qu’on fonde une famille. Et si ça ne marche pas, nous suffisons.

Les fans sont sous le choc de son plan.

L’un d’eux a écrit: « Je ne dis pas que Sonia et Reiss précipitent les choses, mais connaissent-ils encore le deuxième prénom de l’autre? »

Un autre téléspectateur cynique a déclaré: « J’espère que cela se terminera avec Sonia jetant Reiss sur son oreille. »

L'infirmière est jouée par l'actrice Natalie Cassidy dans le feuilleton de la BBC

Ils envisagent de fonder une famille avec l'aide de la FIV