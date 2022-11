Sonia et Janine d’EastEnders s’affrontent sur Albert Square pour un premier regard sur une confrontation explosive

ELLE a comploté et comploté sur sa jalousie du lien de Mick avec l’ex Linda, mais il semble que Janine va empirer.

La légende d’EastEnders semble prête pour une confrontation explosive avec Sonia Fowler dans le feuilleton de la BBC.

Janine a menti – Sonia révélera-t-elle la vérité ?[/caption]

Feisty Janine est déterminée à suivre son propre chemin et ne laissera personne l’arrêter dans son élan.

Cependant, elle risque maintenant la colère de la copine Sonia lorsqu’elle découvre des informations choquantes entre Janine.

Les téléspectateurs verront Sonia se préparer à un nouvel entretien d’embauche où Janine lâchera une bombe sur le travailleur fictif du NHS.

Plus tard, après avoir appris des nouvelles bouleversantes de son partenaire, Mick se confie à Sonia sur exactement ce que Janine a dit, mais Sonia ne tombe pas dans ses jeux d’esprit après avoir réalisé qu’elle avait menti à Mick.

Une Sonia furieuse part la confronter en réalisant qu’elle ment, ce qui conduit à une confrontation explosive entre les deux.

Au milieu des combats et du chaos, Janine tente de raisonner Sonia et la supplie de ne pas retourner vers Mick et de lui dire qu’on lui ment.

Janine supplie Sonia qu’elle lui dise elle-même – éventuellement.





Bien qu’elle soit d’accord, la mère de Mick, Shirley, écoute et il reste à voir ce qu’elle a entendu.

EastEnders diffuse ces scènes le lundi 28 novembre à 19h30.