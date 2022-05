Sonia Boyce, lauréate de la Biennale de Venise, se bat contre l’oubli

Inspirée par Frida Kahlo, elle a commencé à s’imaginer dans de riches pastels à l’huile, portant des robes à motifs et regardant le spectateur. Dans une pièce en quatre parties – “Lay Back, Keep Quiet and Think of What Made Britain So Great” (1986) – elle s’est dessinée sans sourire sur fond de papier peint de l’époque victorienne avec les emblèmes de l’empire et des colonies britanniques.

Ses pastels la font remarquer et collectionner par la Tate et font d’elle l’une des pionnières du mouvement artistique noir britannique, axé sur la race et la différence culturelle à une époque de discrimination, d’émeutes et de violences policières.