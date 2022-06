Soni Razdan et Mahesh Bhatt réagissent à l’annonce de la grossesse d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor

La star de Bollywood, Alia Bhatt, a annoncé lundi qu’elle et son mari, l’acteur Ranbir Kapoor, attendaient leur premier enfant ensemble. La nouvelle survient des mois après que Bhatt, 29 ans, et Kapoor, 39 ans, se soient mariés lors d’une cérémonie de mariage intime ici en avril. Alia Bhatt s’est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle en publiant une photo d’une séance d’échographie dans un hôpital avec Ranbir Kapoor. “Notre bébé… arrive bientôt”, la star de “Gangubai Kathiawadi” a légendé la photo.

Dès qu’Alia a annoncé sa première grossesse, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et a envoyé les fans du couple star en délire.

Pendant ce temps, les parents d’Alia, Mahesh Bhatt et Soni Razdan, ont réagi à l’annonce de la grossesse du couple.

Lors d’un entretien avec ETimes, Mahesh Bhatt a déclaré qu’il était extrêmement heureux pour Alia et Ranbir. Se référant à Alia comme son bébé, Mahesh Bhatt a déclaré à ETimes : “… mon bébé va avoir un bébé ! Je suis si heureux pour Ranbir et Alia. Que notre “tribu” augmente. Et maintenant je dois me préparer pour le plus rôle important de ma vie : le rôle d’un grand-père. Ce sera un grand début.”

Soni Razdan a également exprimé sa joie face à l’annonce surprenante d’Alia et Ranbir. S’adressant à Hindustan Times, SOni a déclaré: “Nous sommes ravis et bouleversés. Les mots ne rendent vraiment pas justice à ce moment.” “Je suis tellement heureuse pour Ranbir et Alia et pour nous tous. Il n’y a rien de plus grand ou de plus profond dans ce monde que d’y apporter une autre vie”, a-t-elle ajouté.









Sur le plan du travail, Alia et Ranbir sont tous prêts à partager l’espace de l’écran pour la première fois dans Brahmastra : Part One Shiva, dont la sortie est prévue le 9 septembre.

Lors d’une conférence de presse pour son prochain film Shamshera la semaine dernière, Kapoor a déclaré qu’il n’aurait pas pu rêver d’un meilleur partenaire de vie que Bhatt. “C’est une très grande année pour moi. C’est une grande année pour moi, je me suis marié, c’est une belle chose qui s’est produite dans ma vie… Ma vie avec Alia est la meilleure”, avait-il déclaré. Kapoor avait également déclaré que Bhatt avait vu le teaser de Shamshera, mais n’avait pas encore vu la bande-annonce car elle était à des kilomètres de lui à Londres.

Le mois dernier, Bhatt s’est envolée pour le Royaume-Uni pour tourner pour ses débuts à Hollywood, Heart of Stone. Ses prochains films incluent également Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Darlings, qui marque ses débuts en tant que producteur.