Songbird laisse Internet étonné par ses compétences en matière de fabrication de nids

Nous, les humains, pensons que nous sommes la seule espèce qui possède diverses compétences. Cependant, certains animaux pourraient nous prouver le contraire et montrer qu’eux aussi ont des compétences particulières qui sont essentielles à leur survie. Une de ces vidéos d’un oiseau fourmi se faisant un nid est devenue virale sur Twitter.

La séquence de 15 secondes était sous-titrée: “L’oiseau fourmi est un petit oiseau chanteur connu pour construire des nids en forme de dôme élaborés sur le sol.” Le clip montre l’oiseau en train de construire un nid, étape par étape. Le nid n’est pas seulement fait de brindilles, mais a également une structure en béton qui ne peut pas être brisée si facilement.

Selon All About Birds, les oiseaux de four ont généralement une teinte vert olive sur leur partie supérieure, avec des bandes de couronne noires et orange audacieuses dans la partie inférieure. Ils ont les pattes roses et sont de petite taille. Ils passent la plupart de leur temps à se nourrir au sol et les mâles territoriaux sont très loquaces. Ils chantent souvent des branches d’arbres; les oiseaux de four font partie de ceux qui chantent en milieu d’après-midi.

Depuis sa publication le 16 novembre, la vidéo a recueilli plus de 4,34 lakh vues et plus de 24,5 mille likes. Les personnes dans la section des commentaires ont également exprimé leur choc en voyant à quel point ces oiseaux peuvent être intelligents.

ET ILS DISENT QUE LES HUMAINS SONT L’ESPÈCE LA PLUS AVANCÉE SUR TERRE – Addict au melon aveugle (@Theonlykey1122) 16 novembre 2022

Un utilisateur a commenté dans des cas mixtes – “Et ils disent que les humains sont l’espèce la plus avancée sur Terre.”

En Argentine (zone centrale) es muy común, conocido como “Hornero”. Gran constructor en estructura de adobe imperméable ya la vez muy térmica, además de una forma circulaire, que lo hace muy resistente a los fuertes vientos de la zona. Una maravilla de la naturaleza 👏👏👏🐦.— @DonOmarTinto (y del Otro🍷😋🤤😁) (@donomartintolio) 16 novembre 2022

Un autre utilisateur a révélé quelques détails sur l’oiseau et a déclaré: “En Argentine (zone centrale), il est très commun, connu sous le nom de” Hornero “. Grand constructeur en structure d’adobe imperméable et en même temps très thermique, en plus d’une forme circulaire, ce qui le rend très résistant aux vents forts de la région. Une merveille de la nature.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici