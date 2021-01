Song Yoo-jung, une actrice sud-coréenne, est décédée, a annoncé son agence sur les réseaux sociaux. Elle avait 26 ans.

La Sublime Artist Agency, qui représentait Song, a confirmé la nouvelle sur Instagram lundi. Selon la déclaration de l’agence, écrite en coréen, la défunte actrice avait un sourire éclatant et une passion pour la scène. Aucune cause de décès n’a été donnée.

USA TODAY a contacté Sublime Artist Agency pour plus de commentaires et de détails.

Selon le site Web de Sublime Artist Agency, Song est apparu dans l’émission coréenne «Make a Wish» de 2014 à 2015. Le site Web note également que Song a joué dans l’émission 2013 «Golden Rainbow», l’émission 2017 «School 2017» et le web 2019 drame « Dear My Name. »

Le site Web ajoute que Song est également apparu dans plusieurs vidéoclips, ainsi que dans des publicités pour des entreprises telles que Baskin-Robbins, The Body Shop et Estée Lauder.

La cause du décès de Song n’a pas encore été annoncée, mais elle fait suite à de multiples suicides de jeunes artistes en Corée du Sud.

Jonghyun, star de la K-pop et chanteuse de SHINee, meurt dans un possible suicide

En 2017, Kim Jong-hyun, le chanteur principal du populaire boys band sud-coréen SHINee, s’est suicidé à l’âge de 27 ans. suicide. Quelques semaines plus tard, l’ami de Sulli et collègue chanteur de K-pop, Goo Hara, a été retrouvé mort à 28 ans, le New York Times rapportant plus tard qu’il s’agissait d’un suicide.

Pop star sud-coréenne Sulli retrouvé mort à 25 ans

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Contribuer: The Associated Press