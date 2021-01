Les fans de l’acteur sud-coréen Song Yoo-jung ont rendu hommage à la star de 26 ans décédée subitement ce week-end.

La star de la série MBC Make a Wish est décédée samedi, bien que la cause de sa mort n’ait pas encore été révélée.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par ses représentants, la Sublime Artist Agency, rapporte le Message du matin de la Chine du Sud.

Song a commencé sa carrière en tant que mannequin de marque de cosmétiques avant d’agir.

Après ses débuts dans Golden Rainbow en 2013, Song a remporté un rôle dans une autre série MBC, Make Your Wish en tant que Han Da Won.

Song Yoo-jung a ensuite joué dans School 2017, le septième volet de la franchise School de longue date sur KBS2.

La série était un drame de passage à l’âge adulte se déroulant au lycée Geumdo, et Song a joué aux côtés de Ra Eun-ho dans l’émission populaire.

En plus des rôles à la télévision, Song est également apparu dans des vidéoclips, notamment Friend to Lover de Standing Egg et How Do I. de NIve.

Après des funérailles à la succursale de Gangnam du centre médical de Séoul, la procession funéraire de Song aura lieu cet après-midi.

Les fans ont répondu sur les réseaux sociaux à la nouvelle de la mort de Song.

L’un d’eux a écrit: « Song Yoo Jung, vous nous manquerez et j’espère que vous reposerez en paix. Je garderai sa famille et ses amis dans mes prières. »

Un autre a dit: « profonde condoléances et repos en paix SongYooJung, que tout le bonheur et les larmes se transforment en paix pour toujours »

Un fan a également posté: « Rest in peace song yoo jung, tu as si bien fait »

Le chanteur NIve a publié un hommage depuis sa page Instagram, en écrivant à côté d’une photo d’un carré noir: «Yoo, j’espère que tu ne tomberas plus malade… merci d’être avec moi.

«Je suis désolé de ne pas avoir pu partager ta douleur… J’espère que tu seras à l’aise et heureuse dans le ciel.

Les autres acteurs représentés par l’agence Song incluent la star de Parasite Song Kang-ho et le chanteur Jung Ji-hoon (alias Rain).

La mort de Song survient après une série de décès prématurés dans l’industrie culturelle à haute pression de Corée du Sud, y compris les stars de la K-pop Sulli et Goo Hara.