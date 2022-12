Song Joong Ki de la renommée de Vincenzo confirme sortir avec une femme britannique; voici ce que son agence a à dire

L’une des plus grandes stars coréennes, Song Joong Ki, a retrouvé l’amour. Les fans en Inde le connaîtront grâce à ses séries à succès comme Descendants Of The Sun, Vincenzo et Arthdal ​​Chronicles. Il y a eu des spéculations sur s’il voit quelqu’un depuis quelques mois. Il semble que l’acteur ait enfin mis fin aux rumeurs. Son agence a publié une courte déclaration pour les fans. Dans le passé, les fans avaient espéré qu’il commencerait à sortir avec sa co-star de Vincenzo, Jeon Yeo-Bin, mais nous supposons que les deux ne sont que de bons amis. La star de Vincenzo a été vue à l’aéroport avec la dame. Certains disent sur des forums en ligne qu’elle est une femme coréenne de nationalité britannique.

Il semble que la dame se soit rendue avec lui à Singapour le 7 décembre où il l’a présentée à son agence et aux membres de son personnel. On dit qu’elle n’est pas une célébrité. Song Joong Ki l’a rencontrée via un ami commun. Son agence High Zium studio a publié un communiqué. On y lit : “L’acteur Song Joong Ki voit actuellement une femme avec des sentiments positifs. Nous espérons que vous regarderez chaleureusement leur relation.” Il se lisait en outre: “Nous vous demandons votre compréhension en ce qui concerne le fait que nous ne pouvons confirmer aucune information en dehors du fait qu’ils sortent ensemble, et nous vous serions reconnaissants de vous abstenir de publier des rapports spéculatifs ou non confirmés.”

Il semble que le couple ait également été vu à Bali en Indonésie où il a demandé à paps de ne pas cliquer sur ses photos. Dans le passé, il était marié à l’actrice Song Hye-kyo qui était sa co-vedette dans Descendants Of The Sun. Le mariage a été plutôt de courte durée. Leur rupture a provoqué une immense agitation chez les fans. Les fans sont heureux de revoir la star amoureuse !