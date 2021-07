Sondez les activités commerciales de Dominic Cummings après avoir quitté le gouvernement

L’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, fait l’objet d’une enquête sur ses activités depuis son départ de ses fonctions, après avoir omis de demander l’avis d’un chien de garde surveillant les conflits d’intérêts.

Le Comité consultatif sur les nominations d’entreprises (Acoba) a écrit à M. Cummings après avoir mis en place un blog Substack payant et a cherché du travail en tant que consultant en gestion suite à sa démission en novembre 2020.

Le chien de garde cherche à savoir si ses activités enfreignent les règles qui obligent les anciens ministres, conseillers spéciaux et hauts fonctionnaires à demander son avis sur tout rendez-vous professionnel dans les deux ans suivant leur départ du gouvernement.

Le blog de M. Cummings, pour lequel les abonnés sont facturés 10 £ par mois, a présenté des communications privées avec le Premier ministre et d’autres membres du gouvernement, ainsi que des souvenirs francs de la vie au sein du gouvernement et des évaluations brutales des personnages de hauts responsables politiques.

Il a publié un SMS dans lequel M. Johnson décrivait le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, comme « f *** ing désespéré » et affirmait que le Premier ministre « ment – ​​de manière si flagrante, si naturelle, si régulière – qu’il n’y a pas de réelle distinction possible. avec lui, comme avec les gens normaux, entre la vérité et le mensonge ». À un moment donné, il s’est proposé comme consultant en gestion où « les honoraires glissent de zéro à des lots selon qui vous êtes/votre projet… »

Les directives d’Acoba stipulent que les anciens conseillers spéciaux « ne doivent, à aucun moment, s’appuyer sur des informations privilégiées acquises au cours de leur mandat » et qu’ils doivent consulter le chien de garde sur tout « arrangement à plus long terme » concernant les allocutions, les apparitions dans les médias et les articles de journaux.





L’actualité britannique en images Afficher tous les 50 1 /50 L’actualité britannique en images



L’actualité britannique en images 8 juillet 2021 Karolina Pliskova célèbre après avoir battu Aryna Sabalenka lors du match des demi-finales du simple dames le dixième jour des championnats de tennis de Wimbledon à Londres PA L’actualité britannique en images 7 juillet 2021 Les habitants de Towfield Court à Feltham ont transformé leur domaine avec des drapeaux anglais pour le tournoi Euro 2020 Pennsylvanie L’actualité britannique en images 6 juillet 2021 Un couple est touché par une vague alors qu’ils marchent le long de la promenade de Douvres, dans le Kent, par vent fort Pennsylvanie L’actualité britannique en images 5 juillet 2021 Alexander Zverev jouant contre Felix Auger-Aliassime au quatrième tour du simple messieurs sur le court 1 le septième jour de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club Pennsylvanie L’actualité britannique en images 4 juillet 2021 Aaron Carty et la Beyoncé Experience se produisent sur scène lors de la UK Black Pride au Roundhouse de Londres Getty pour UK Black Pride L’actualité britannique en images 3 juillet 2021 L’Anglais Jordan Henderson célèbre après avoir marqué son premier but international, le quatrième de son équipe contre l’Ukraine lors du match de quart de finale de l’Euro 2020 au stade olympique de Rome PA L’actualité britannique en images 2 juillet 2021 Dan Evans sert contre Sebastian Korda lors de leur match de troisième tour en simple messieurs à Wimbledon Getty L’actualité britannique en images 1 juillet 2021 Le prince William, à gauche, et le prince Harry dévoilent une statue qu’ils ont commandée à leur mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire, dans le Sunken Garden du palais de Kensington, à Londres. PA L’actualité britannique en images 30 juin 2021 Des danseurs du Billingham Festival et de la Balbir Singh Dance Company, lors d’une avant-première de la tournée d’été The Two Fridas, au Royaume-Uni, présentée par le Billingham International Folklore Festival of World Dance en collaboration avec la Balbir Singh Dance Company, inspirée par la vie et l’époque d’artistes féminines Frida Kahlo et Amrita Sher-Gil , qui s’ouvre le 10 juillet à Ushaw Historic House, Chapel and Gardens à Durham Pennsylvanie L’actualité britannique en images 29 juin 2021 Un garçon frappe un ballon de football devant les balcons et les paliers ornés de drapeaux principalement anglais dans le lotissement Kirby à Londres PA L’actualité britannique en images 28 juin 2021 Les services d’urgence assistent à un incendie à proximité de la gare ferroviaire Elephant & Castle à Londres Getty L’actualité britannique en images 27 juin 2021 Les gens marchent le long de Regent Street dans le centre de Londres lors d’une marche #FreedomToDance organisée par Save Our Scene, pour protester contre le mépris perçu du gouvernement pour l’industrie de la musique live tout au long de la pandémie de coronavirus Pennsylvanie L’actualité britannique en images 26 juin 2021 Une paire de marcheurs d’un rassemblement Trans Pride partagent un sourire à Soho Angela Christofilou/L’Indépendant L’actualité britannique en images 25 juin 2021 Tim Duckworth lors du saut en longueur au décathlon au cours de la première journée des championnats britanniques d’athlétisme Muller à Manchester Regional Arena Pennsylvanie L’actualité britannique en images 24 juin 2021 Un membre du personnel pose avec l’œuvre « The Death of Cash » de XCopy à la vente aux enchères « CryptOGs: The Pioneers of NFT Art » à la maison de vente aux enchères Bonhams à Londres EPA L’actualité britannique en images 23 juin 2021 La caissière en chef de la Banque d’Angleterre, Sarah John, présente le nouveau billet de 50 livres chez Daunt Books à Londres Banque d’Angleterre via Reuters L’actualité britannique en images 22 juin 2021 L’acteur Isaac Hampstead Wright est assis sur la statue « Iron Throne » de Game of Throne, récemment dévoilée, à Leicester Square, à Londres, le mardi 22 juin 2021. La statue est la dixième à rejoindre le sentier et commémore les 10 ans depuis la première émission de télévision diffusé, ainsi qu’en prévision de la sortie par HBO de House of the Dragon qui sortira en 2022 PA L’actualité britannique en images 21 juin 2021 La première ministre écossaise Nicola Sturgeon reçoit sa deuxième dose du vaccin Oxford/AstraZeneca Covid-19 AFP/Getty L’actualité britannique en images 20 juin 2021 Joyce Paton, de Peterhead, sur l’une des plaques de neige restantes sur Meall a’Bhuiridh à Glencoe pendant le Midsummer Ski. L’événement, organisé par le Glencoe Mountain Resort, a lieu chaque année le week-end le plus proche du solstice d’été Pennsylvanie L’actualité britannique en images 19 juin 2021 L’Angleterre fait appel à LBW au cours de la quatrième journée de son test-match international féminin contre l’Inde au Bristol County Ground Pennsylvanie L’actualité britannique en images 18 juin 2021 Les supporters écossais ont déclenché des fusées éclairantes à Leicester Square après que le match de l’Euro 2020 de l’Écosse contre l’Angleterre se soit terminé par un match nul 0-0 Getty L’actualité britannique en images 17 juin 2021 Les membres du groupe de jazz Tootsie Rollers posent le troisième jour de la compétition hippique de Royal Ascot AFP/Getty L’actualité britannique en images 16 juin 2021 Une femme et un enfant examinent des sculptures grandeur nature d’un troupeau d’éléphants d’Asie mis en place par Elephant Family et The Real Elephant Collective pour aider à éduquer le public sur les éléphants et les façons dont les humains peuvent mieux protéger la biodiversité de la planète, à Green Park , centre de Londres AFP/Getty L’actualité britannique en images 15 juin 2021 Hydrothérapeutes avec Dixie, un teckel de sept ans qui est traité pour des problèmes de dos communs à la race, dans la piscine d’hydrothérapie lors d’une installation à Battersea Dogs and Cats Home’s à Battersea, Londres, pour voir leur nouveau centre d’hydrothérapie Pennsylvanie L’actualité britannique en images 14 juin 2021 L’Écossais David Marshall dans le filet après que le Tchèque Patrik Schick ait marqué son deuxième but à Hampden Park Reuters L’actualité britannique en images 13 juin 2021 Raheem Sterling célèbre avec Harry Kane après avoir marqué le premier but de l’Angleterre du tournoi Euro 2021 lors d’un match contre la Croatie à Wembley Reuters L’actualité britannique en images 12 juin 2021 Des militants d’Oxfam portant des costumes représentant des dirigeants du G7 posent pour des photographes sur la plage de Swanpool près de Falmouth, Cornwall EPA L’actualité britannique en images 11 juin 2021 Les membres de l’équipe Vaxinol, qui sont des nettoyeurs commerciaux, industriels et résidentiels spécialisés dans la désinfection et la décontamination, utilisent des systèmes de pulvérisation électrostatique pour nettoyer en profondeur le Only Fools Bar à Liverpool Pennsylvanie L’actualité britannique en images 10 juin 2021 Une femme promène ses chiens alors que la marée montante commence à emporter les têtes des dirigeants du G7 tirés dans le sable par des militants sur la plage de Newquay, Cornwall PA L’actualité britannique en images 9 juin 2021 Adam Chamberlain, 45 ans, directeur général du pub Big Tree à Sheffield, a dressé plus de 500 drapeaux, en 36 heures, en préparation de l’Euro 2020, qui débute ce week-end Tom Maddick / SWNS L’actualité britannique en images 8 juin 2021 REUTERS L’actualité britannique en images 7 juin 2021 Un piéton portant un couvre-visage marche sur le pont de Westminster près des Chambres du Parlement dans le centre de Londres AFP/Getty L’actualité britannique en images 6 juin 2021 Isobel Salamon, fondatrice du Edinburgh Cinema Club, pose aux côtés des peintures murales de Leith Trainspotting à Quality Yard, Leith, Edinburgh, pour le lancement du programme du festival Cinescapes qui commence le 4 juillet avec un double billet Trainspotting 1 et 2 Pennsylvanie L’actualité britannique en images 5 juin 2021 Une photographie à longue exposition capture la rotation de la terre alors que les étoiles se fondent en cercles au-dessus des ruines de l’église de Knowlton dans le Dorset Nick Lucas/SWNS L’actualité britannique en images 4 juin 2021 Les aérostiers prennent leur envol lors de l’ouverture du Midlands Air Festival à Alcester, Warwickshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 3 juin 2021 Les membres de la Household Cavalry lors de l’inspection annuelle du Major General du Household Cavalry Mounted Regiment à Hyde Park, Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 2 juin 2021 Hannah Vitos de la Blenheim Art Foundation, pose pour une photo à côté de la sculpture Gilded Cage (2017) de l’artiste Ai Weiwei dans le parc du palais de Blenheim à Woodstock, Grande-Bretagne Reuters L’actualité britannique en images 1 juin 2021 Les gens nagent dans la Sky Pool, un pont de piscine transparent traversant deux blocs résidentiels exclusifs à côté de l’ambassade des États-Unis à Nine Elms, à Londres, le mardi 1er juin 2021 PA L’actualité britannique en images 31 mai 2021 Les gens apprécient le temps chaud à la plage de Brighton Reuters L’actualité britannique en images 30 mai 2021 Les gens s’aventurent dans la mer pendant qu’ils s’amusent pendant une chaude journée sur la plage de Brighton PA L’actualité britannique en images 29 mai 2021 Les nageurs de la piscine en plein air de Stonehaven dans l’Aberdeenshire, qui rouvre après l’assouplissement des restrictions de verrouillage Pennsylvanie L’actualité britannique en images 28 mai 2021 Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait un geste alors qu’il rencontre le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Downing Street à Londres REUTERS L’actualité britannique en images 27 mai 2021 Les pélicans blancs au soleil à St James’s Park, Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 26 mai 2021 Des bateaux sont vus à Southsea Moorings à Portsmouth Reuters L’actualité britannique en images 25 mai 2021 Les employés de York Glaziers Trust, Kieran Muir (à gauche) et Emily Price (à droite) retirent un panneau de vitrail au début d’un nouveau projet de cinq ans et de 5 millions de livres sterling pour conserver le transept sud-est de York Minster et sa fenêtre médiévale St Cuthbert Pennsylvanie L’actualité britannique en images 24 mai 2021 Des nuages ​​de pluie sombre au-dessus d’un oast house au réservoir d’eau de Bewl près de Lamberhurst dans le Kent pendant l’un des mois de mai les plus pluvieux jamais enregistrés, le Royaume-Uni ayant déjà enregistré 131 % des précipitations habituelles du mois Pennsylvanie L’actualité britannique en images 23 mai 2021 Le trophée de Premier League avec les rubans de couleur du club de Manchester City, au stade Etihad, avant le dernier match de Premier League de la saison. City remportera enfin le trophée après avoir remporté la ligue le 11 mai Getty L’actualité britannique en images 22 mai 2021 Gary Kenny soulève le trophée Buildbase FA Vase après que Warrington Rylands a remporté la finale FA Vase contre Binfield au stade de Wembley Getty L’actualité britannique en images 21 mai 2021 Une famille secouée par le vent lors de la traversée du Millennium Bridge à Londres, avec des prévisions de vent et de pluie pour ravager le Royaume-Uni le premier vendredi où les gens ont été autorisés à se réunir en grands groupes à l’extérieur de l’Angleterre Pennsylvanie L’actualité britannique en images 20 mai 2021 La police du Devon et de Cornwall démontre leurs compétences en matière de maintien de l’ordre lors du sommet du G7 Getty Images

La correspondance du chien de garde avec M. Cummings, révélé pour la première fois par Interne du milieu des affaires, devrait être publié la semaine prochaine.

Le porte-parole des libéraux démocrates pour la réforme politique et constitutionnelle, Alistair Carmichael, a déclaré au site Web: «Dominic Cummings ne se souciait pas de la primauté du droit lorsqu’il était au gouvernement, il n’est donc pas surprenant qu’il ne s’en soucie pas lorsqu’il est en dehors du gouvernement et cherche à faire l’argent de manière nouvelle et innovante.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de M. Cummings à une demande de commentaires de L’indépendant.