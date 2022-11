SonderMind acquiert la surveillance de la santé mentale, la société de soutien Total Brain

Entreprise de santé comportementale numérique SonderMind a annoncé cette semaine avoir acquis Total Brain, une plateforme qui permet aux utilisateurs de suivre leur capacité mentale, leurs émotions et leur niveau de stress.

Les offres de Total Brain comprennent des évaluations et un suivi du cerveau, des agents de dépistage des problèmes de santé mentale courants et des programmes personnalisés d’auto-soins et de soulagement du stress. La société était auparavant cotée à la bourse australienne et est devenue privée avec l’acquisition.

SonderMind associe les patients à des thérapeutes locaux et en réseau et les aide à organiser des rendez-vous en personne ou virtuels. La société propose l’accord comme un moyen d’aider ses thérapeutes à surveiller les résultats de leurs soins, à fournir aux entreprises clientes des rapports sur la santé de la population et à offrir un produit plus complet aux assureurs et aux systèmes de santé.

“Aujourd’hui, votre application de café contient plus d’informations sur vous pour fournir un service personnalisé que la première fois que vous voyez votre thérapeute”, a déclaré Mark Frank, cofondateur et PDG de SonderMind, dans un communiqué. “S’appuyant sur la base de la thérapie de haute qualité que les cliniciens SonderMind proposent aujourd’hui, Total Brain nous aidera à changer ce statu quo. Nous pouvons aider les individus à s’améliorer plus rapidement en tirant parti de leur application scientifique pour permettre aux gens de mieux comprendre leur mental et l’état émotionnel, ainsi que de s’engager avec SonderMind pour répondre à ces besoins grâce à des méthodes numériques et thérapeutiques.”

LA GRANDE TENDANCE

L’entreprise basée à Denver était fondée en 2014 et a récemment levé 150 millions de dollars en financement de série C, portant sa levée totale à 183 millions de dollars. SonderMind a prévu d’utiliser ses récentes levées de fonds pour s’étendre géographiquement, et les services de l’entreprise sont désormais disponibles dans 15 États et à Washington, DC

L’accord Total Brain marque une autre acquisition pour SonderMind. En octobre de l’année dernière, il a annoncé qu’il avait a acheté Qntfy, une plateforme d’analyse prédictive qui utilise des données biométriques sur la santé mentale pour suggérer des options de traitement potentielles.

Les investissements dans la santé numérique ont considérablement diminué en 2022 par rapport à l’année dernière, mais la santé mentale continue d’être un domaine thérapeutique de premier plan pour le financement. Un rapport de la Silicon Valley Bank a révélé que la taille et les valorisations médianes des transactions ont augmenté pour les entreprises de santé mentale, même si les investissements ont ralenti.

Pourtant, il existe un certain nombre de concurrents dans le espace numérique de santé mentale, y compris des entreprises comme Calm, Headspace Health et Teladoc Health avec ses offres de santé mentale, y compris BetterHelp.