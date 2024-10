Sondages Trump contre Harris : 5 signes avant-coureurs pour les démocrates

Campagne historique de Kamala Harrisqui s’est lancé avec joie et semblait autrefois destiné à une victoire inévitableest désormais en proie au doute.

Il reste trois semaines avant l’élection présidentielle, mais les analyses post-mortem ont déjà commencé. L’un des diagnostics les plus importants est venu de l’ancien président Barack Obama jeudi dernier.

Lors d’un arrêt de campagne à Pittsburgh, avec son mélange d’emplois ouvriers et de carrières de cols blancs dans la technologie et la médecine, Obama a abordé l’un des plus grands signes d’avertissement pour les démocrates : un manque d’enthousiasme, en particulier parmi les hommes noirs.

Donald Trump, qui brigue le même poste presque sans arrêt depuis 2015, dispose toujours d’une base d’électeurs énergiques si fidèles qu’ils nageraient dans les trois rivières glaciales de Pittsburgh en janvier pour se rendre aux urnes si nécessaire. Mais Harris, candidat à la présidentielle depuis moins de trois mois, a déjà un problème d’enthousiasme ? Obama a raison de s’inquiéter… surtout en Pennsylvanie.

L’État du champ de bataille au nord du Maryland était la clé de voûte de la victoire de Trump en 2016et quatre ans plus tard a envoyé Joe Biden à la Maison Blanche. L’une des raisons pour lesquelles Trump a gagné il y a huit ans est que Clinton n’a pas pu conserver la coalition d’Obama composée d’électeurs noirs, latinos et jeunes. Elle les a quand même remportés dans l’ensemble, mais Trump a remporté une part plus importante que les challengers républicains d’Obama en 2008 et 2012. En s’attaquant à la base démocrate et en augmentant les votes ruraux, Trump a aidé Trump à remporter la Pennsylvanie par un peu plus de 44 000 voix, soit 1 %.

Voici quatre autres signes avant-coureurs pour les démocrates :

Trump a sa plus grande avance dans les sondages depuis huit ans

Cette année, c’est la première fois que les sondages donnent à Trump l’avantage en octobre lors d’une élection présidentielle. Certes, son avance est d’environ 1 point dans les principaux États du champ de bataille – bien dans la marge d’erreur – mais les démocrates ont des raisons de s’inquiéter. Clinton avait environ 10 points d’avance à ce stade des élections de 2016, et elle a quand même perdu. Biden était en hausse d’environ 7 points à la même période en 2020, et il a gagné.

Trump mène d’environ 1 point sur tous les champs de bataille majeurs sauf le Wisconsinoù il est en baisse de moins d’un point.

Les électeurs ont une vision plus favorable de Trump qu’en 2016 et 2020

Les démocrates et les Never Trumpers aiment pointer du doigt sa longue liste de mensonges, l’insurrection du 6 janvier, les accusations criminelles portées contre lui et un assortiment de choses horribles qu’il a dites dans le but de le disqualifier et de se demander pourquoi quelqu’un voterait pour lui.

Mais malgré tous ces points, les électeurs de Pennsylvanie – qui détient la plus grande part de voix électorales (19) de tous les États du champ de bataille – ont désormais une opinion plus favorable de lui que lors des deux élections précédentes. Sa cote de préférence est toujours négative, mais elle est moins négative qu’elle ne l’était. En septembre 2016, la note favorable nette de Trump était de -28. En septembre 2020, il était de -17. Et le mois dernier, il faisait -9. Harris est à -3, selon le sondage Franklin & Marshall en Pennsylvanie.

Également préoccupant pour les démocrates : le taux d’approbation du poste présidentiel de Trump en septembre 2020 était de -22. Celui de Biden est actuellement de -28, selon le même sondage.

Les démocrates peinent dans les courses au Sénat

Si les démocrates perdent leur majorité au Sénat, ce ne sera pas une grande surprise. La carte favorisait les Républicains avant le début de la campagne. Il y a des courses serrées dans les États du champ de bataille, aussi bien dans les États rouges que dans les États bleus. Même le Maryland bleu et fiable a une course compétitivemême si l’État est toujours démocrate, selon la plupart des analystes politiques.

Les titulaires démocrates du Montana, de l’Ohio et du Wisconsin sont en difficulté, et le sénateur indépendant de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui participe à un caucus avec les démocrates, est sur le point de perdre son siège.

Harris a du mal à se définir

Les démocrates répètent les mêmes erreurs contre Trump. Ils se contentent de trop de questions sur la pointe des pieds, se rétrécissent et tentent désespérément de n’offenser aucun groupe électoral, tandis que Trump n’a aucun problème à offenser qui que ce soit.

Même si de nombreux électeurs l’ont qualifié de fou et grossier, ils semblent apprécier le fait qu’il soit fidèle à lui-même. Peut-être que l’authenticité de Biden l’a aidé à vaincre Trump, ainsi que la désapprobation de l’électorat à l’égard de la gestion du COVID par l’ancien président républicain. Harris, comme Clinton en 2016, a du mal à paraître authentique.

Elle fait volte-face sur plusieurs sujets. Elle a attendu trop longtemps pour donner des interviews aux médias et les fait souvent avec des hôtes sympathiques qui lancent plus de balles molles que de balles rapides. (Trump évite également la plupart des interviews avec les médias).

Un plus gros problème est que elle ne fait pas assez de contraste avec Trump. L’économie est la question prioritaire pour la majorité des électeurs. Pourquoi Harris n’en parle-t-il pas tous les jours ? Pourquoi ne souligne-t-elle pas qu’elle défend les électeurs de la classe ouvrière alors que Trump fait campagne avec Elon Musk, l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 241 milliards de dollars ?

Elle ne fait pas non plus suffisamment de contraste avec Biden, ce qui est difficile car elle est sa vice-présidente. Elle est également la candidate démocrate à la présidence uniquement parce que Biden a abandonné la course. Mais l’un de ses pires moments de la campagne a eu lieu lors d’une apparition dans « The View », plus tôt ce mois-ci. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aurait fait différemment de Biden, elle a répondu : « Rien ne me vient à l’esprit ».

Cette réponse pourrait ne pas poser de problème aux animateurs de « The View », à ses partisans ou à la plupart des gens le long du périphérique. Mais pour les électeurs moyens, qui ne suivent ni l’actualité politique ni l’actualité économique, c’est un signal d’alarme. Ils ne prêtent pas attention à la politique tous les jours. Ils ne savent peut-être pas comment ni pourquoi l’inflation se produit. Ils savent simplement que leur coût de la vie est plus élevé, et ils ont tendance à en imputer la responsabilité au président en exercice.

Si Harris veut gagner, elle devra faire plus que faire appel à des hommes noirs peu enthousiastes. Elle devra convaincre tous les électeurs pourquoi elle est différente et constitue un meilleur choix que Trump – et Biden.

Candy Woodall est rédactrice d’opinion au Baltimore Sun. Elle souhaite lire vos réflexions sur la course à la présidentielle et peut être contactée à [email protected].