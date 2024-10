Sondages d’octobre 2024 : Trump et Harris engagés dans une course serrée

Caroline du Nord : Trump 50 %, Harris 48 % | Wisconsin Trump 49 % Harris 48 %

WI : Baldwin (D) 48 %, Hovde (R) 48 %

Caroline du Nord : Stein (D) 51 %, Robinson (R) 39 %

Les nouvelles enquêtes Emerson College Polling/RealClearWorld montrent des élections présidentielles serrées en Caroline du Nord et dans le Wisconsin. En Caroline du Nord, 50 % soutiennent l’ancien président Donald Trump et 48 % soutiennent la vice-présidente Kamala Harris. Dans le Wisconsin, 49 % soutiennent Trump et 48 % soutiennent Harris.

« Il existe une nette fracture entre les sexes, les hommes étant plus favorables à Trump que les femmes à Harris », a déclaré Spencer Kimball, directeur exécutif d’Emerson College Polling. « En Caroline du Nord, les hommes soutiennent Trump de 13 points, tandis que les femmes soutiennent Harris de sept points. Dans le Wisconsin, les hommes soutiennent Trump par 12 points, tandis que les femmes soutiennent Harris par neuf points.

Dans le Wisconsin, la course au Sénat américain est à égalité : 48 % soutiennent la démocrate Tammy Baldwin et 48 % soutiennent le républicain Eric Hovde. Trois pour cent sont indécis.

En Caroline du Nord, 51 % soutiennent le démocrate Josh Stein, tandis que 39 % soutiennent le républicain Mark K. Robinson au poste de gouverneur. Quatre pour cent prévoient de voter pour quelqu’un d’autre et 6 % sont indécis.

« Huit pour cent des électeurs de Trump prévoient de partager leur ticket et de soutenir également Stein lors du scrutin au poste de gouverneur, tandis que peu ou pas d’électeurs de Harris partagent leur ticket pour voter pour Robinson », a noté Kimball.

Le principal problème pour les électeurs de Caroline du Nord est l’économie (40 %), suivie par les menaces contre la démocratie (14 %), et l’abordabilité du logement et l’immigration (11 %), respectivement.

Le principal problème pour les électeurs du Wisconsin est également l’économie (41 %), suivie par les menaces contre la démocratie (17 %), l’accès à l’avortement (10 %) et l’immigration et l’abordabilité du logement (9 %), respectivement.

Méthodologie

Les enquêtes Emerson College Polling au Wisconsin et en Caroline du Nord ont été menées les 21 et 22 octobre 2024. L’échantillon d’électeurs probables du Wisconsin, n = 800, a un intervalle de crédibilité, similaire à la marge d’erreur (MOE) d’un sondage, de +/- 3,4 points de pourcentage. L’échantillon d’électeurs probables en Caroline du Nord, n = 950, a un intervalle de crédibilité, similaire à la marge d’erreur (MOE) d’un sondage, de +/- 3,1 points de pourcentage. Les ensembles de données ont été pondérés en fonction du sexe, de l’éducation, de la race, de l’âge, de l’inscription à un parti et de la région, sur la base d’une modélisation des électeurs probables en 2024. La modélisation du taux de participation est basée sur les paramètres du recensement américain, les sondages à la sortie des urnes et les données d’inscription des électeurs.

Il est important de se rappeler que les sous-ensembles basés sur des données démographiques, telles que le sexe, l’âge, l’éducation et la race/origine ethnique, comportent des intervalles de crédibilité plus élevés, à mesure que la taille de l’échantillon est réduite. Les résultats de l’enquête doivent être compris dans la plage de scores du sondage, et avec un intervalle de confiance de 95 %, un sondage se situera en dehors de la plage de scores 1 fois sur 20.

Les données ont été collectées en contactant des téléphones portables via SMS vers Web (liste téléphonique fournie par Aristote) et un panel d’électeurs en ligne fourni par CINT. L’enquête était proposée en anglais.

Toutes les questions posées dans cette enquête avec la formulation exacte, ainsi que les résultats complets, les données démographiques et les tableaux croisés se trouvent sous Résultats complets. Cette enquête a été financée par RealClearWorld.

RÉSULTATS COMPLETS