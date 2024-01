Sondages d’entrée pour les caucus de l’Iowa : environ la moitié des participants au caucus s’identifient au mouvement MAGA

CNN

—



Environ la moitié des membres du caucus républicain de l’Iowa s’identifient au mouvement MAGA, et rares sont ceux qui sont prêts à reconnaître le président. Joe BidenLa victoire électorale de 2020 est légitime, selon les premiers résultats du sondage d’entrée de CNN pour les caucus présidentiels républicains de l’Iowa.

Les résultats donnent un aperçu du type d’électeurs qui participeront au premier scrutin de la campagne 2024. Environ la moitié s’identifient comme faisant partie du mouvement MAGA, faisant référence au slogan « Make America Great Again » popularisé par l’ancien président. Donald Trump en 2016.

Et environ les deux tiers déclarent ne pas croire que la victoire de Biden sur Trump il y a quatre ans était légitime. Il n’y a aucune preuve d’une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Peu de membres du caucus républicain expriment leurs inquiétudes concernant les accusations criminelles auxquelles Trump fait actuellement face. Environ 6 personnes sur 10 déclarent qu’elles considéreraient Trump apte à la présidence s’il était reconnu coupable d’un crime, avec seulement un tiers environ déclarant qu’elles ne le considéreraient pas comme apte à la présidence dans ces circonstances.

La majorité des membres du caucus républicain de l’Iowa se décrivent comme des conservateurs, avec plus de la moitié – environ 54 % – se qualifiant de « très conservateurs ». Cela représenterait une augmentation par rapport à 2016, où 40 % des sondés se disaient très conservateurs.

La plupart des membres du caucus du GOP – environ 6 sur 10 – disent qu’une loi fédérale devrait être mise en œuvre pour interdire la plupart ou la totalité des avortements dans tout le pays à la suite de la décision de 2022 de la Cour suprême annulant Roe contre Wade. Mais alors qu’environ 1 participant au caucus sur 10 considère l’avortement comme sa principale préoccupation parmi une liste de quatre questions, un nombre bien plus élevé citent l’immigration (environ 37 %) ou l’économie (environ 36 %). Environ un dixième de plus en matière de politique étrangère.

Environ les trois quarts des membres du caucus qui se considèrent comme faisant partie du mouvement MAGA ont soutenu Trump, tout comme plus de la moitié des chrétiens blancs nés de nouveau ou évangéliques, et environ 6 sur 10 de ceux qui se considèrent comme très conservateurs. Ces chiffres marquent un changement dans le paysage électoral républicain par rapport au caucus de l’Iowa en 2016, lorsque les évangéliques blancs et les électeurs très conservateurs se sont prononcés en faveur du sénateur texan Ted Cruz face à Trump. Les partisans du caucus qui se décrivent comme des indépendants politiques se sont également prononcés en faveur de Trump face à ses rivaux cette année, suggère le premier sondage d’entrée.

Sondages d’entrée sont un outil précieux pour nous aider à comprendre le profil démographique et les opinions politiques des participants aux caucus. Cependant, comme toutes les enquêtes, les sondages d’entrée dans les bureaux de vote sont des estimations et non des mesures précises de l’électorat.

Cela est particulièrement vrai pour les chiffres préliminaires des sondages d’entrée, qui n’ont pas encore été pondérés pour correspondre aux résultats finaux des caucus.

Le scrutin d’entrée pour le caucus présidentiel républicain de l’Iowa a été mené par Edison Research au nom du National Election Pool. Il comprend 551 entretiens avec des participants du caucus républicain dans 45 lieux de caucus différents. Les résultats pour l’échantillon complet ont une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage ; il est plus grand pour les sous-groupes.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.