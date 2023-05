Sondages à la sortie du Karnataka: Advantage Congress, mais le verdict Hung n’est pas exclu

Le Karnataka se dirige vers une assemblée bloquée, ont prédit cinq des 10 sondages à la sortie des urnes. Deux ont prédit une victoire pure et simple pour le Congrès et un pour le BJP. Ceux qui s’attendaient à une maison suspendue ont également indiqué que Janata Dal Secular de HD Kumaraswamy jouerait probablement le rôle du faiseur de rois.

La marque majoritaire dans l’assemblée de 224 sièges s’établit à 113 sièges.

Deux sondages à la sortie des urnes – India Today-Axis My India et Times-Now ETG – ont prédit la possibilité d’une victoire pure et simple du Congrès. India TV-CNX et Zee News-Matrize ont donné une limite supérieure supérieure à 113 au Congrès. News Nation-CGS a prédit une victoire du BJP, et Suvarna News-Jan Ki Baat a prédit une limite supérieure de 117 pour le BJP.

Les sondages à la sortie des urnes ne font pas toujours les choses correctement.

News Nation-CGS a prédit que le BJP au pouvoir franchira la barre de la majorité avec 114 sièges, le Congrès remportera 86 sièges et le JD(S) 21.

Le Suvarna News-Jan Ki Baat a également donné un avantage au BJP, prédisant qu’il deviendra le plus grand parti avec entre 94 et 117 sièges. Le Congrès, a-t-il déclaré, obtiendra 91 à 106 sièges et le JD (S) 14 à 24 sièges.

Cinq autres sondages à la sortie des urnes comptent sur une victoire au Congrès ou une pole position en tant que plus grand parti.

India Today-Axis My India s’attend à ce que le Congrès remporte 122 à 140 sièges et que le BJP obtienne 62 à 80 sièges.

Times Now-ETG prédit que le Congrès atteindra la barre de la majorité – à peine. Il prédit que le parti remportera 113 sièges et le BJP en obtiendra 85. Vingt-trois sièges iront au Janata Dal Secular, a-t-il prédit.

News 24 – Chanakya d’aujourd’hui a prédit 120 sièges (Plus/Moins 11 sièges) pour le Congrès et 92 (Plus/Moins 11 sièges) pour le BJP. Le JD (S), a-t-il déclaré, obtiendra 12 sièges (plus / moins 7).

La République TV-P MARQ a prédit que le BJP remportera 85 à 100 des 224 sièges à l’assemblée, le Congrès en remportera 94 à 108 et le JD(S) 24 à 32 sièges.

La TV 9-Bharatvansh-Polstrat prévoyait 88-98 sièges pour le BJP, 99-109 sièges pour le Congrès et 21-26 sièges pour le JD(S).

Le Zee News Matrize a prédit 79-94 sièges pour le BJP et 103-118 sièges pour le Congrès et 25-33 mers pour le JD(S).

ABP News-C Voter s’attend à ce que le BJP remporte 83 à 95 sièges et le Congrès 100 à 112 sièges. Le JD(S) qu’il espère remportera entre 21 et 29 sièges.

India TV-CNX donne également au Congrès un avantage avec 110 à 120 sièges et 80 à 90 mers au BJP. Le JD(S), prédit-il, obtiendra 21 à 29 sièges.

Le concours triangulaire du Karnataka s’est terminé ce soir. Le dépouillement des votes aura lieu samedi..

Le Congrès et HD Kumaraswamy s’étaient associés en 2018 pour maintenir le BJP hors du pouvoir. Le gouvernement de l’alliance avait duré un peu plus d’un an avant de s’effondrer lorsque des députés des deux partis ont rejoint le BJP dans une prétendue opération Lotus. Leur alliance antérieure en 2004 s’était également effondrée.

Cette fois, les deux parties ont écarté la possibilité de conclure une alliance.

En 2006, M. Kumaraswamy s’est lié au BJP, mais le gouvernement a duré moins d’un an avant que le régime présidentiel ne soit déclaré dans l’État.

Le gouvernement s’était effondré après que M. Kumaraswamy, qui était le ministre en chef, ait refusé de céder le poste le plus élevé à BS Yeddiyurappa, qui était son adjoint. En représailles, le BJP avait retiré son soutien, réduisant le gouvernement Kumaraswamy à une minorité.

window.addEventListener(‘message’,function(event) { console.log(event); if(event.data[‘sentinel’] == ‘amp’ && event.data[‘type’] == ’embed-size’ && event.data[‘height’]>0 && événement.données[‘_id’] ) { if(document.getElementById(event.data[‘_id’])){ document.getElementById(event.data[‘_id’]).style.height=événement.données[‘height’]+ ‘px’ ; } } });