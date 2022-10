Sondage Yorkville, journée portes ouvertes ciblant les résidents âgés de la ville – Shaw Local

YORKVILLE – Dans quelle mesure Yorkville soutient-elle ses résidents âgés et les aide-t-elle à vieillir dans leur propre maison ?

C’est la question que les dirigeants de la ville de Yorkville posent aux résidents alors qu’ils s’efforcent d’améliorer les services et les communications pour les personnes âgées, quels que soient leurs besoins.

« Nous cherchons à trouver les lacunes dans les connaissances et les services pour permettre à nos résidents de vieillir chez eux », a déclaré la directrice du développement communautaire de Yorkville, Kristi Barksdale-Noble.

Dans le cadre de cet effort, la ville organise une journée portes ouvertes «Lifecycle Living» de 15 h à 17 h le 20 octobre à la bibliothèque publique de Yorkville, 902 Game Farm Road. Des collations et des boissons seront disponibles.

Les résidents peuvent assister en personne ou via un lien de connexion virtuel disponible sur le site Web de la ville de Yorkville.

Barksdale-Noble encourage également les résidents à répondre à un sondage de 12 questions sur le site Web de la ville. Les résultats de l’enquête seront annoncés à la fin de l’année et aideront la ville à formuler un plan complet pour mieux servir la communauté des personnes âgées, a-t-elle déclaré.

L’enquête n’exige pas que les résidents donnent leur nom et est conçue pour évaluer dans quelle mesure leur logement actuel répond à leurs besoins et s’ils pourront rester chez eux et dans la communauté.

On demande aux résidents de fournir une fourchette selon leur âge et depuis combien de temps ils vivent à Yorkville.

L’enquête demande en outre dans quel type de maison ils vivent, s’il s’agit d’une maison unifamiliale, d’une maison en rangée, d’un duplex, d’un appartement ou d’un foyer de groupe, et si leur maison actuelle répond à leurs besoins.

On demande également aux résidents s’ils croient qu’ils pourront rester dans leur maison et s’ils déménagent, en quoi leur prochain type de logement serait différent.

Il y a des questions relatives à la mobilité personnelle et à l’accessibilité des espaces publics, y compris les parcs et les bâtiments publics.

De plus, l’enquête vise à savoir si les résidents savent où obtenir de l’information sur les services sociaux et s’ils utilisent actuellement des services conçus pour aider la population âgée de la communauté.

L’enquête cherche en outre à découvrir où les résidents obtiennent des informations générales sur les services, les programmes et les événements de Yorkville.

La ville a engagé le consultant Brad Winick de Chicago pour analyser les résultats de l’enquête et de la journée portes ouvertes et faire des recommandations, a déclaré Barksdale-Noble.