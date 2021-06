Sondage Vox: le projet de loi de réforme de la police Breathe Act est assez populaire

Alors que les législateurs tentent de trouver un compromis bipartite sur la réforme de la police, de nouvelles données de sondage révèlent qu’une approche plus progressiste bénéficie également d’un soutien assez fort.

Selon une enquête Vox/Data for Progress, le Breathe Act, une législation qui mettrait en œuvre une refonte plus radicale de la police qui a été défendue par des militants, dont le Movement for Black Lives, bénéficie également du soutien probable de 51 % des électeurs. Le George Floyd Justice in Policing Act, beaucoup moins ambitieux, bénéficie également d’un fort soutien, avec un soutien encore plus élevé de 66%.

Et pourtant, ni l’un ni l’autre n’est susceptible d’en faire une loi. Les deux projets de loi sont plus vastes que ce que les législateurs négocient actuellement et se heurtent à des obstacles en ce qui concerne le Sénat. Alors que les démocrates ont fait du Justice in Policing Act leur point de départ dans les négociations, il n’a pas les voix pour passer par la chambre haute et le Breathe Act non plus.

En raison de la division actuelle du Sénat 50-50, de l’existence de l’obstruction législative et des propres divisions internes des démocrates sur la réforme de la police, ils devront faire des compromis avec les républicains pour faire avancer un projet de loi, suggérant que tout ce qui pourrait être adopté sera plus limité que le Loi sur la justice dans les services de police.

Les différences entre les différentes mesures policières sont importantes.

Le Breathe Act, l’option la plus progressive, appelle à la fermeture des agences fédérales telles que l’Immigration and Customs Enforcement et la Drug Enforcement Administration, et le dessaisissement des fonds fédéraux alloués à l’application de la loi. Il comprend également un éventail d’autres réformes, notamment l’offre de subventions fédérales aux gouvernements locaux pour qu’ils investissent dans des alternatives de sécurité publique et la promotion de la fin des peines minimales obligatoires.

La loi sur la justice dans les services de police se concentrerait sur la limitation des protections d’immunité qualifiées pour les policiers, facilitant la poursuite des policiers au niveau fédéral et établissant un registre national des fautes policières. La loi sur la justice des républicains, quant à elle, appellerait les organismes d’application de la loi à conserver des dossiers sur les fautes, inciterait les agences étatiques et locales à interdire les étranglements et à recueillir des données sur l’utilisation de mandats d’interdiction de frapper.

Tout accord bipartite devrait inclure une version plus limitée des réformes de l’immunité qualifiée et des interdictions fédérales potentielles sur les étranglements et les mandats d’interdiction de frapper dans les affaires de drogue.

Le soutien des différentes composantes du Breathe Act varie. Selon le sondage, 56% des personnes sont favorables à la réduction des incarcérations, 43% soutiennent la fermeture d’agences, notamment ICE et DEA, 51% soutiennent la fin des peines minimales obligatoires et 52% soutiennent l’argent fédéral supplémentaire qui incite les gouvernements locaux à investir dans des alternatives de sécurité publique.

Le sondage indique que l’approche privilégiée par les militants bénéficie d’un soutien public stable, bien que la plupart des gens préfèrent toujours une option qui préserve le système de police existant (58 %), par rapport à une autre qui déplace considérablement le financement de la police vers d’autres formes de sécurité publique (30 % ).

Dans l’ensemble, cependant, l’enquête montre que les gens seraient ouverts à une option de réforme de la police et de la justice pénale plus large que celle que le Sénat pourrait adopter – si l’on en vient à voter.

Jusqu’à présent, les perspectives d’un accord bipartite sont incertaines. Alors que les législateurs ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils faisaient des progrès, ils ont manqué l’échéance du 25 mai qu’ils avaient fixée pour qu’un compromis soit atteint et n’ont pas encore dévoilé de cadre potentiel.

Le sondage a eu lieu entre le 9 et le 11 juin et comprend 1 227 électeurs. Il a une marge d’erreur d’échantillonnage de 3 points de pourcentage.