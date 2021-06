Sondage VAR : 40 % des fans sont susceptibles de se détourner du football en direct | Actualités footballistiques

Une enquête de la Football Supporters Association (FSA) a révélé que plus de 40 pour cent des fans se détourneront de regarder le football en direct en raison de l’impact de la VAR.

Lors de la plus grande consultation de fans de ce type sur les arbitres assistants vidéo, la FSA a interrogé plus de 33 000 supporters, les résultats semblant donner une vision écrasante de l’utilisation de la technologie vidéo pour aider les officiels dans son format actuel.

La FSA affirme que les résultats doivent servir d’avertissement à la Premier League sur les processus actuels autour du VAR et son impact sur les supporters.

L’enquête a également révélé que 95 % des fans qui avaient expérimenté le VAR dans les stades et 94 % qui avaient regardé des matchs à la télévision avec des décisions VAR ont déclaré que la configuration avait rendu le visionnage des matchs moins agréable.

Les fans conviennent massivement que VAR a rendu le football moins agréable à regarder



Il a également été révélé que les fans interrogés pensaient que les décisions VAR ne sont généralement pas résolues dans un délai raisonnable, selon 91% des fans dans les stades et 86% regardant à la télévision.

Quatre-vingt-quinze pour cent étaient également mécontents de la suppression de la joie spontanée des célébrations de buts.

Les fans pensent que beaucoup trop de temps est pris pour les décisions VAR



Parmi les personnes interrogées, 39% qui avaient été détenteurs d’abonnements de saison pour la Premier League avant la fermeture de Covid-19 dans les stades, ont déclaré qu’ils allaient probablement à moins de matchs à l’avenir en raison de la VAR, tandis que 44% de tous les fans réguliers qui assister aux matchs ont dit qu’ils assisteraient moins.

Seuls 4% des fans interrogés ont déclaré que le VAR avait eu un impact positif sur l’équipe qu’ils soutenaient, 78% estimant que cela avait eu un effet négatif.

Un nombre important de fans ont déclaré qu’ils étaient moins susceptibles d’assister à des matchs en direct à l’avenir en raison de la VAR



Cependant, la Premier League indique que le délai moyen causé par VAR par match est de 50 secondes, tandis que le temps moyen nécessaire pour un examen VAR est de 70 secondes.

Ses statistiques montrent qu’il y a eu 129 avis VAR au cours de la saison qui vient de se terminer (en moyenne un tous les 2,9 matchs), tandis que le temps moyen passé par un arbitre à l’écran lors d’une décision VAR était de 26 secondes.

Il indique que la précision globale des décisions est passée de 85 % avant la VAR à 97 % avec la VAR.

78% des fans pensent que VAR a eu un impact négatif sur l’équipe qu’ils soutiennent



Les fans ne sont cependant pas complètement contre l’utilisation de la technologie. En effet, 97 pour cent des personnes interrogées ont convenu que la technologie de la ligne de but est bonne pour le jeu.

Maintenant, la FSA veut travailler avec les puissants courtiers et législateurs du jeu pour apporter un changement positif dans les attitudes envers l’utilisation de la VAR.

« L’enquête a indiqué que 43% des fans ont déclaré qu’ils ne continueraient probablement pas à regarder le football, le football en direct, si le VAR continuait sous sa forme actuelle », a déclaré Steve Molds du Conseil national de la FSA.

« Donc, je pense que c’est un avis aux diffuseurs et à la Premier League pour dire si votre base de fans pense que c’est un problème et qu’ils vont probablement arrêter de regarder le produit, si vous voulez le mettre en ces termes de consommation, alors peut-être pensez à ce sujet très au sérieux. »

Presque tous les fans interrogés étaient en faveur de la technologie sur la ligne de but



Le PGMOL a déjà rencontré la FSA et a expliqué pourquoi le VAR est bon pour le football, mais les supporters estiment clairement qu’il doit y avoir une grande amélioration dans la façon dont la technologie est utilisée.

« Ils (les fans) ne sont pas contents du temps qu’il faut pour que les décisions soient prises, en particulier s’ils sont dans des stades. Et, en plus de cela, ils ne sont pas contents de la façon dont ces décisions sont communiquées », a déclaré Molds.

« Il y a clairement un décalage entre ce qui se passe avec l’arbitre pendant qu’il examine les situations et ce que les fans ressentent dans ce cas lorsque vous êtes dans un environnement de match. Nous avons eu des conversations pour savoir s’ils devaient jouer plus de séquences de rediffusion que les radiodiffuseurs utilisent.

Près de la moitié des fans interrogés ont déclaré qu’ils assisteraient à moins de matchs en raison de l’impact du VAR



« Je sais que certains diffuseurs ont maintenant des arbitres dans les studios qui commentent les décisions du VAR pour aider à les rendre plus claires. Évidemment, cela ne peut pas se passer dans un stade de football, mais il peut y avoir plus d’informations sur les écrans.

« Mic up arbitres et conversations VAR lorsqu’ils se rendent dans la zone VAR pour regarder l’écran. Cela pourrait aider à améliorer les choses. Je pense que toutes les personnes impliquées dans le football peuvent faire plus de travail pour communiquer comment VAR est utilisé. »

Près de 60 pour cent des personnes interrogées étaient tout à fait d’accord pour dire que les arbitres devraient prendre le temps d’expliquer clairement les décisions.

Les résultats de l’enquête montrant que 56,49 % étaient fortement en désaccord avec l’idée que le VAR a amélioré l’exactitude des décisions et 21,65 % quelque peu en désaccord, il semblerait que le VAR est considéré par les fans comme sapant actuellement la confiance qu’il était censé accorder aux officiels. améliorer.

Une meilleure communication pourrait-elle inverser tout cela ?

Ancien arbitre de Premier League et responsable de la mise en œuvre de la VAR en Premier League, Neil Swarbrick convient qu’une meilleure communication serait un avantage : « À l’avenir, tout ce qui est comme ça va être bénéfique.

L’utilisation de moniteurs au bord du terrain est l’une des façons dont VAR a évolué en Premier League cette saison



« Mais évidemment, nos mains sont liées, les protocoles sont supervisés par la FIFA et l’IFAB et nous devons travailler sur ces protocoles. »

En dehors de l’amélioration de la communication, Swarbrick dit que le VAR est un « travail en cours » avec des commentaires bienvenus afin que le VAR puisse être avancé et placé dans un meilleur endroit.

« Nous ne voulons pas dire » s’y habituer « , nous voulons travailler avec les fans, les clubs et les joueurs et arriver à un point où tout le monde est vraiment à l’aise avec, comme c’est le cas dans d’autres sports.

« C’est à nous de nous assurer que nous le rendons plus efficace, que nous améliorons les timings, nous améliorons la communication et nous l’obtenons afin que tout le monde accepte ce que nous faisons à l’avenir et cela améliore le jeu. »