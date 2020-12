Les gens ont marché de Pershing Square à l’hôtel de ville de Los Angeles le 17 octobre 2020 pour encourager la participation des électeurs aux élections de novembre et pour protester contre les audiences de confirmation de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett. | Keith Birmingham / Groupe MediaNews / Pasadena Star-News / Getty Images

Les femmes ont joué un rôle central dans la victoire de Biden – et beaucoup veulent qu’il fasse progresser des politiques qui s’attaquent aux disparités entre les sexes.

Une écrasante majorité d’électeurs souhaitent que le président élu Joe Biden et le prochain Congrès fassent progresser les politiques liées à l’égalité des sexes lors de leur entrée en fonction en 2021, selon un nouveau sondage fourni exclusivement à Vox.

L’enquête, menée par Lake Research Partners en collaboration avec le National Women’s Law Center, a révélé que 83% des personnes interrogées souhaitent que Biden et les membres du Congrès travaillent à mettre fin au harcèlement sexuel dans les écoles et sur le lieu de travail, 77% soutiennent les politiques qui aideraient à fermer le l’écart de rémunération entre les sexes, 81 pour cent veulent garantir l’accès à des services de garde d’enfants abordables et de haute qualité, et 56 pour cent veulent protéger et élargir l’accès aux soins de santé reproductive, y compris l’avortement. Et 76% des électeurs de Biden ont déclaré que l’approche de l’administration Trump sur les problèmes des femmes les avait motivés à prendre des mesures politiques, y compris le vote.

Ces résultats suggèrent que l’administration entrante bénéficierait d’un large soutien pour prioriser les politiques qui traitent des disparités entre les sexes dans le cadre de son programme législatif, y compris les propositions que la campagne Biden a précédemment soulignées.

Le «programme pour les femmes» de Biden comprend le soutien à une politique basée sur la loi sur la famille, qui offrirait jusqu’à 12 semaines de congé familial et médical payé à tous les travailleurs, et jusqu’à 8 000 $ en crédits d’impôt pour aider les classes moyennes et à faible revenu. les familles paient la garde des enfants. Il a également déclaré qu’il rétablirait le financement fédéral pour Planned Parenthood, qui a été bloqué en vertu d’une règle de l’administration Trump interdisant aux prestataires de soins de santé qui reçoivent de l’argent du titre X de pratiquer ou de se référer à des avortements. Biden a en outre noté qu’il ferait pression pour autoriser à nouveau le financement de la loi sur la violence contre les femmes, qui alloue de l’argent à des fins de prévention et de poursuite des abus contre les femmes, dans les 100 premiers jours.

Réalisé entre le 31 octobre et le 3 novembre, le sondage a sondé les électeurs inscrits qui avaient déjà voté ou prévoyaient de voter aux élections de 2020. Les questions sur le vote ont été posées à 2 400 personnes, tandis que les questions sur des sujets spécifiques ont atteint un total de 1 200 personnes. L’enquête a une marge d’erreur globale de plus ou moins 2 points de pourcentage, avec une marge d’erreur de 2,8 points de pourcentage pour les questions spécifiques.

En plus des résultats sur différents domaines, l’enquête de la NWLC souligne à quel point le soutien des femmes – en particulier des femmes de couleur – a renforcé Biden: 53% des femmes interrogées ont déclaré avoir voté pour lui, dont 92% des femmes noires et environ 60% des femmes femmes latines et asiatiques américaines et insulaires du Pacifique. (L’enquête note la plus petite taille de l’échantillon des femmes AAPI.)

«Le soutien généralisé à un programme qui se concentre vraiment sur et centre la justice de genre devrait être le grand avantage ici», a déclaré Fatima Goss Graves, présidente-directrice générale de la NWLC. «Les gens veulent un salaire égal; ils veulent des soins de santé accessibles et abordables; ils veulent des services de garde abordables et de grande qualité; et ils veulent mettre fin au harcèlement et à la violence sexuels dans les écoles et sur les lieux de travail – indépendamment de la personne pour qui ils ont voté.

La pandémie a exacerbé les inégalités entre les sexes – et a mis en évidence la nécessité d’y remédier

Une nouvelle impulsion en faveur de ces politiques intervient alors que la pandémie de coronavirus a encore aggravé les inégalités entre les sexes.

Comme Bryce Covert l’a précédemment rapporté pour Vox, le manque de congés familiaux payés complets et d’options de garde d’enfants ainsi que les retombées économiques du COVID-19 ont contribué à pousser des milliers de femmes hors de la population active:

En août et septembre, 865 000 femmes ont complètement quitté le travail; en septembre, il y avait 2,2 millions de femmes de moins sur le marché du travail qu’un an auparavant. Il y a moins de femmes employées ou à la recherche d’un emploi, et plus de femmes simplement en marge de la population active que jamais depuis 1986.

Les jeunes mères ont été beaucoup plus susceptibles que les pères de dire qu’elles ne pouvaient pas travailler en raison de la fermeture des écoles et des garderies, a noté Covert. Les congés payés inclus dans la loi Families First Coronavirus Response – qui garantissait aux individus jusqu’à 12 semaines de congés payés s’ils avaient besoin de s’occuper d’enfants dont les écoles ou les garderies étaient fermées en raison de la pandémie – ont aidé certains, mais ce n’était pas le cas. t accessible à ceux qui travaillent dans de plus grandes entreprises de 500 employés ou plus. Ces départs pourraient ramener la participation des femmes au marché du travail à des décennies, a écrit Covert.

En raison des effets généralisés de la pandémie, toutes les mesures prises par l’administration Biden pour remédier aux disparités persistantes entre le travail, l’éducation, la garde d’enfants et les soins de santé sont plus urgentes que jamais. Les résultats du sondage de la NWLC font partie des points de données soulignant cela – tout en capturant simultanément à quel point les femmes ont été intégrées à la victoire de Biden.