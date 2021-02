Sondage: une majorité d’Américains pense que les enseignants devraient être vaccinés avant de rouvrir les écoles

Le principal Ben Geballe aide les élèves à s’installer dans une salle de classe alors qu’ils reprennent l’apprentissage en personne le 25 février à New York. | Michael Loccisano / Getty Images

Le sondage montre que les Américains ont des opinions nuancées sur le moment – et la manière – de rouvrir les écoles.

De nombreuses écoles ont été fermées depuis les premiers jours de la pandémie, recourant à l’apprentissage à distance dans le but de réduire la propagation du Covid-19. Maintenant que les scientifiques comprennent mieux comment limiter les infections dans les écoles – et avec la distribution de vaccins qui augmente dans tout le pays – certains parents, élèves et éducateurs demandent que les jours d’écoles fermées soient bientôt dans le rétroviseur.

Mais un nouveau sondage Pew Research a révélé qu’une majorité d’Américains – 59% – pensent que les écoles K-12 qui n’ont pas encore ouvert devraient rester fermées pour le moment, du moins jusqu’à ce que tous les enseignants qui veulent un vaccin en obtiennent un, contre seulement 40. pour cent qui disent que les écoles devraient rouvrir le plus rapidement possible.

Le sondage mené auprès de 10 121 adultes américains (pris du 16 au 21 février) a également révélé que 61% des adultes estiment que les écoles devraient faire en sorte que les élèves puissent prendre du retard avec l’apprentissage en ligne au centre de la décision de rouvrir ou non.

Ce pourcentage est en hausse de 13% par rapport à un sondage similaire de juillet 2020 effectué au plus fort de la pandémie. Dans le sondage de l’année dernière, les répondants étaient plus préoccupés par la prévention de la propagation du virus parmi les étudiants (61%) et les enseignants (60%). Pew a trouvé que les répondants étaient beaucoup moins préoccupés par ces préoccupations dans son dernier sondage, avec 48% préoccupés par la propagation parmi les enseignants et 45% préoccupés par la propagation parmi les étudiants.

Les résultats sont quelque peu contradictoires; si le retard des élèves est une préoccupation majeure, cela suggérerait que les écoles devraient être ouvertes dès que possible, étant donné que les données actuelles suggèrent que l’apprentissage en ligne a ralenti les progrès des élèves. Cependant, si la vaccination de tous les enseignants qui souhaitent être vaccinés est importante, la réouverture devra peut-être être retardée, étant donné la disponibilité actuelle des vaccins.

La question de savoir quand rouvrir les écoles est une question qui suscite des émotions fortes de part et d’autre du débat. Les parents ont dû s’occuper de leurs propres enfants tout en gérant l’apprentissage en ligne à la maison au cours de l’année dernière, tandis que les enseignants ont naturellement été terrifiés à l’idée de s’exposer eux-mêmes et leurs familles à une maladie potentiellement mortelle.

Selon un rapport EducationWeek publié mercredi, au moins 227 enseignants actifs sont morts de Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Le fait que l’enseignement en personne puisse s’avérer fatal est une préoccupation légitime qui a poussé de nombreux syndicats d’enseignants à travers le pays à retarder la réouverture des écoles jusqu’à ce que leurs enseignants puissent se faire vacciner.

Le sondage Pew suggère qu’une majorité d’adultes américains sont favorables à cette position, même si cela peut signifier mettre les étudiants plus en retard sur le plan académique.

Le sondage a révélé des différences d’opinions selon des critères raciaux. Quatre-vingt pour cent des répondants noirs ont déclaré que les écoles devraient attendre que les enseignants qui le souhaitent puissent être vaccinés; 72 pour cent des répondants asiatiques étaient d’accord, ainsi que 69 pour cent des répondants hispaniques. Cependant, seule une légère majorité (51%) des scrutateurs blancs a déclaré que les réouvertures devraient être subordonnées à la vaccination.

Les chiffres étaient encore plus frappants selon des lignes partisanes, avec près de 8 démocrates sur 10 (79%) d’accord pour attendre que les enseignants puissent être vaccinés, contre seulement 34% des républicains.

Il y a une pression fédérale pour rouvrir les écoles – mais cela peut encore prendre plus de temps

Le président Joe Biden a fait pression pour un retour rapide à l’apprentissage à temps plein et en personne depuis son entrée en fonction à la fin du mois dernier, le CDC ayant publié de nouvelles directives pour la réouverture des écoles en toute sécurité. Mais ces directives empêchent également certains districts scolaires de rouvrir leurs portes.

L’une des lignes directrices recommande que les zones à forte propagation locale de Covid-19 – une condition actuellement applicable à de grandes étendues des États-Unis – ne rouvrent qu’avec une fraction de la population étudiante, ou restent complètement fermées.

Le manque d’action a laissé de nombreux parents frustrés et les élèves risquent de prendre du retard et de souffrir de problèmes de santé mentale. Et même avec un programme de vaccination ambitieux, attendre de vacciner tous les enseignants prendra du temps, comme l’a noté l’épidémiologiste Benjamin Linas pour Vox:

J’apprécie que le retour à l’apprentissage en personne comporte certains risques pour les éducateurs. Il n’y a pas de scénario immédiatement prévisible dans lequel il n’y aura vraiment aucun risque d’infection par Covid-19 en milieu scolaire. Cependant, insister sur un scénario à risque zéro pour la réouverture des écoles est un engagement en faveur de l’apprentissage à distance à long terme, ce qui, selon la plupart des gens, n’est pas acceptable. Nous devons aux éducateurs de faire tout ce que nous pouvons pour atténuer les risques. Les vaccins peuvent contribuer à réduire encore davantage ce risque, mais ne sauvent pas encore la situation. Il faudra du temps pour vacciner tous les enseignants (qui ne sont actuellement éligibles aux vaccins que dans un peu plus de la moitié des États) et, encore plus longtemps, les élèves. Et même lorsque les gens sont vaccinés, on ne sait pas encore avec certitude que le vaccin empêche la transmission du virus (ce qui a été un point de friction pour les éducateurs et leurs syndicats car cela signifie que, théoriquement, ils pourraient contracter l’infection sans tomber malades. et le transmettre à d’autres, comme les membres de la famille non vaccinés).

Équilibrer la santé des enseignants et des élèves avec les progrès scolaires et la santé mentale des élèves n’est pas une tâche facile. Reflétant cela, l’opinion publique semble être particulièrement nuancée sur la question. Les décisions des administrateurs et des syndicats d’enseignants peuvent entraîner une certaine frustration à court terme, mais la meilleure nouvelle est peut-être que la pandémie finira par être terminée.