Sondage: une majorité d’Américains disent qu’ils veulent que Trump ne puisse pas occuper de futurs postes

WASHINGTON – Une majorité d’Américains ne pense pas que l’ancien président Donald Trump devrait être autorisé à occuper des fonctions électives à l’avenir, selon un nouveau sondage de l’Université Quinnipiac.

Il y a deux jours, le Sénat a acquitté Trump pour la deuxième fois lors d’un procès historique de destitution, où il a été accusé d’incitation à l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole. Les répondants ont été interrogés la semaine dernière, beaucoup avant que le Sénat ne vote sur un verdict.

Une majorité d’Américains, 55%, disent que même si Trump a été acquitté au Sénat, ce qui signifie qu’il peut se présenter aux élections en 2024 s’il le souhaite, il ne devrait pas être autorisé à occuper à nouveau un poste élu. Quarante-trois pour cent des personnes interrogées n’étaient pas d’accord.

Cependant, 87% des républicains interrogés ont déclaré que Trump devrait être autorisé.

‘Juste commencé’: Donald Trump remercie les républicains du Sénat pour leur deuxième acquittement de destitution

De plus, 75% des républicains sont allés plus loin et ont déclaré qu’ils aimeraient voir Trump jouer un rôle de premier plan dans l’avenir du parti républicain tandis que 96% des démocrates et 61% des indépendants ne veulent pas qu’il ait un rôle de premier plan. rôle.

L’analyste des sondages de l’Université Quinnipiac, Tim Malloy, a déclaré que si Trump « est peut-être à terre, mais qu’il n’est certainement pas en disgrâce auprès du GOP. Donald Trump reste solidement ancré dans le Parti républicain. «

Près de sept Américains sur 10, 68%, ont déclaré que Trump n’avait pas fait tout ce qu’il pouvait pour arrêter l’insurrection, tandis que 50% des personnes interrogées ont déclaré que Trump avait délibérément répandu des allégations erronées sur la fraude électorale.

Quarante-deux pour cent disent que Trump croyait vraiment à la désinformation qu’il partageait.

Suite:Pelosi dit qu’une commission de type 9/11 pour enquêter sur les émeutes du Capitole est la « prochaine étape » après le procès de destitution de Trump

Les responsables de la maison qui ont poursuivi l’affaire contre Trump dans le procès de destitution du Sénat ont fait valoir qu’il aurait dû être condamné et disqualifié de ses futures fonctions pour éviter la menace de plus de violence. Les dirigeants ont décrit comment Trump a passé des mois à contester les résultats des élections avant d’encourager ses partisans le jour de l’émeute à «se battre» et à «faire preuve de force» pour protéger le décompte des votes du collège électoral au Capitole.

L’équipe de défense de Trump a fait valoir que tout ce que Trump a dit avant ou après le début de l’émeute ne pouvait être considéré comme une incitation.

‘Vengeance politique’: La défense de Trump qualifie la deuxième mise en accusation de la Chambre d’attaque partisane

Ses avocats ont nié avoir insisté sur la violence de quelque nature que ce soit et avoir demandé des recours législatifs pour ses plaintes concernant les élections. Ils ont également fait valoir que le discours de Trump le jour de l’émeute comportait un langage politique commun tel que le «combat» qui est protégé par le premier amendement.

Le sondage de l’Université Quinnipiac a interrogé 1056 adultes américains dans tout le pays entre le 11 et le 14 février, avec une marge d’erreur de +/- 3 points.