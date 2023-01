Sondage : religieusement, le Congrès ne reflète pas l’Amérique

D’un point de vue religieux, le 118e Congrès à venir ressemble à l’Amérique, c’est-à-dire à l’Amérique des décennies passées, plutôt qu’à celle d’aujourd’hui.

Le Congrès est beaucoup plus chrétien et religieux dans l’ensemble que la population générale d’aujourd’hui.

Même si près de trois Américains sur 10 ne revendiquent aucune appartenance religieuse – un taux qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années – seuls deux des 534 nouveaux membres du Congrès l’admettront.

Ce sont parmi les conclusions d’une analyse du Pew Research Center du 118e Congrès, qui devait commencer cette semaine en attendant un vote à la direction de la Chambre.

Le Congrès “reste largement épargné par deux tendances qui ont longtemps marqué la vie religieuse aux États-Unis : une baisse depuis des décennies de la part d’Américains qui s’identifient comme chrétiens, et une augmentation correspondante du pourcentage qui déclarent n’avoir aucune appartenance religieuse, », indique le rapport Pew, publié mardi. Il était basé sur une enquête CQ Roll Call auprès des membres du Congrès.

Près de 88% des membres du Congrès s’identifient comme chrétiens, contre seulement 63% de l’ensemble des adultes américains. Cela comprend 57% des membres du Congrès qui s’identifient comme protestants et 28% comme catholiques, tous deux supérieurs aux taux nationaux. En outre, 6% des membres du Congrès s’identifient comme juifs, contre 2% de la population globale.

Alors que 29% des Américains ne revendiquent aucune appartenance religieuse, ils devraient plisser les yeux pour se voir reflétés au Congrès. Les seuls membres ouvertement non religieux sont le représentant américain Jared Huffman, D-Californie, qui s’identifie comme humaniste, et la sénatrice Kyrsten Sinema, indépendante de l’Arizona, qui dit qu’elle n’est pas affiliée à la religion.

Pew a répertorié 20 autres membres du Congrès comme ayant des affiliations religieuses inconnues, soit parce qu’ils ont refusé de répondre à la requête de CQ Roll Call, soit parce que les réponses sont par ailleurs confuses (comme dans le cas du républicain de New York George Santos, ainsi que de nombreuses autres choses dans son passé. ).

Historiquement, l’absence d’identité religieuse était considérée comme un handicap politique.

Seuls 60% des Américains ont déclaré à une enquête Gallup en 2019 qu’ils seraient prêts à voter pour un athée – moins que ceux qui voteraient pour les gays ou les lesbiennes ou divers groupes religieux ou ethniques.

Mais Huffman a déclaré qu’il n’avait subi aucun contrecoup politique.

“Si quoi que ce soit, il y a un avantage politique”, a-t-il déclaré. “Les gens apprécient le fait que je sois juste honnête.”

Il a déclaré que de nombreux collègues du Congrès trouvaient la religion politiquement utile, “en particulier de l’autre côté de l’allée, comment tant d’entre eux exploitent et militarisent la religion, mais semblent totalement séparés de tout lien authentique avec la religion qu’ils militarisent”.

Les rangs des chrétiens au Congrès n’ont que légèrement baissé au fil des décennies, bien que ce soit une autre histoire avec la population en général. Depuis 2007, les chrétiens sont passés de 78% à 63% de la population, tandis que les non-affiliés sont passés de 16% à 29%, selon Pew. La ligne de tendance est encore plus dramatique si l’on regarde en arrière en 1990, lorsque près de neuf Américains sur 10 se sont identifiés comme chrétiens, tandis que moins d’un sur 10 s’est identifié comme non religieux, selon des chercheurs du Trinity College dans le Connecticut.

À certains égards, les deux partis politiques se conforment à la perception.

La délégation républicaine au Congrès est composée à 99 % de chrétiens, le reste étant juif ou inconnu. Les républicains – qui ont depuis longtemps adopté les expressions chrétiennes dans leurs fonctions politiques et où une forme agressive de nationalisme chrétien est devenue plus courante – comprennent 69 % de protestants, 25 % de catholiques et 5 % d’autres chrétiens (tels que les mormons et les orthodoxes).

Les démocrates ont une plus grande diversité religieuse, à environ 76 % de chrétiens (dont 44 % de protestants, 31 % de catholiques et 1,5 % d’orthodoxes) et 12 % de juifs. Ils ont environ 1% chacun de représentation bouddhiste, hindoue, musulmane et unitarienne universaliste.

Mais la rareté des démocrates de membres ouvertement non affiliés contraste fortement avec une circonscription à laquelle ils doivent beaucoup.

Les électeurs sans affiliation religieuse ont opté massivement pour les candidats démocrates à la mi-mandat de 2022. Ils ont voté pour les démocrates plutôt que pour les républicains avec une marge de plus de 2 contre 1 dans les courses à la Chambre, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 94 000 électeurs à l’échelle nationale. Et dans certaines courses phares, les non affiliés sont allés jusqu’à 4 contre 1 pour les démocrates.

“Le fait que la direction (démocrate) ne reflète pas une identité ouverte et laïque est paradoxal, mais je pense que c’est la nature de la realpolitik”, a déclaré Phil Zuckerman, professeur de sociologie et d’études laïques au Pitzer College de Claremont, en Californie. Il a déclaré que les démocrates savent que les électeurs non religieux s’alignent sur eux sur les questions, mais les chefs de parti ne veulent pas non plus s’aliéner d’autres parties plus religieuses de la base du parti, en particulier les protestants noirs.

Les chefs de parti “parlent de la politique des laïcs mais ne veulent pas assumer l’identité”, a-t-il déclaré.

Zuckerman a ajouté que les chrétiens conservateurs sont confrontés au “problème de l’image de marque” similaire à celui auquel les athées étaient autrefois confrontés. De nombreux électeurs, a-t-il dit, ont réagi contre le nationalisme chrétien, et les jeunes électeurs en particulier sont aliénés par les positions chrétiennes conservatrices contre les personnes LGBTQ, tandis que de nombreux électeurs de tous âges ont réagi contre le nationalisme chrétien.

Il a cité un incident important en 2020 lorsque les autorités ont expulsé de force les manifestants de Black Lives Matter à Lafayette Park à Washington, après quoi le président Donald Trump s’est rendu dans une église voisine et a brandi une Bible.

“Lorsque Trump a brandi cette Bible devant cette église à DC, il a causé plus de tort à la marque chrétienne que Hitchens, Dawkins et Harris réunis”, a déclaré Zuckerman, faisant référence aux auteurs athées populaires.

En 2018, Huffman a aidé à fonder le Congressional Free Thought Caucus. Il avait une liste d’environ 15 membres lors du Congrès précédent.

“Ce sont des gens de perspectives religieuses différentes, mais ce qui nous rassemble, c’est une conviction commune qu’il devrait y avoir une ligne claire de séparation entre l’Église et l’État et que nous devrions élaborer des politiques publiques fondées sur des faits, la raison et la science, et non sur la religion”. il a dit.

Il a prédit qu’avec le temps, davantage de membres du Congrès s’identifieraient aux valeurs laïques.

“Ce sera un reflet de ce changement qui se produit depuis quelques décennies maintenant”, a-t-il déclaré. “Il faut un certain temps aux politiciens pour comprendre que c’est bien de faire des choses comme ça.”

Le rapport Pew a analysé un manque de la capacité du Congrès de 535 parce qu’un membre, le représentant A. Donald McEachin, D-Va., est décédé en novembre après avoir été réélu.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Peter Smith, l’Associated Press