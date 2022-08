Sondage : près de la moitié déclarent avoir visité des soins virtuels au cours de la dernière année

Près de la moitié des répondants ont déclaré avoir participé à au moins un rendez-vous médical virtuel au cours de la dernière année, et davantage sont satisfaits de leurs expériences, selon Deloitte. Enquête 2022 sur la connectivité et les tendances mobiles.

L’enquête a interrogé plus de 2 000 consommateurs américains sur les appareils connectés, les expériences virtuelles et l’évolution de leur utilisation au cours de la pandémie de COVID-19. Alors que 49 % des consommateurs dans l’ensemble ont déclaré avoir assisté à un rendez-vous virtuel en tant que patient au cours de l’année écoulée, 59 % des milléniaux l’ont fait. Pendant ce temps, 26% ont déclaré avoir été à au moins un rendez-vous virtuel où une autre personne était le patient.

Cela a marqué une légère baisse par rapport à l’enquête de l’année dernière, où 52 % des répondants ont déclaré avoir été à au moins un rendez-vous en tant que patient et 29 % ont signalé au moins une visite de soins virtuels avec une autre personne.

Les répondants ont déclaré que les avantages des soins virtuels comprenaient la commodité, un risque réduit de COVID-19 ou d’autres maladies infectieuses et un accès accru à leur fournisseur. Mais ils ont également noté des défis, notamment un manque de contact humain ou de connexion, des problèmes pratiques tels que des difficultés avec les examens ou la collecte des signes vitaux, et la connectivité Internet ou des problèmes d’utilisation du service ou de l’application.

Cependant, 92 % ont déclaré être très ou assez satisfaits, soit une augmentation de 10 points par rapport à l’enquête 2021 de Deloitte. L’enquête a également révélé que la proportion de répondants qui se sont dits très satisfaits est passée de 39 % l’année dernière à 48 %.

Pendant ce temps, au moins un tiers de ceux qui ont des smartphones ont déclaré qu’ils suivaient les mesures de santé et de forme physique sur leurs téléphones. Trois sur 10 ont déclaré utiliser des applications d’exercice, tandis qu’un sur cinq utilisait des applications pour la méditation et le bien-être mental.

Quarante et un pour cent ont déclaré utiliser une montre connectée ou un tracker de fitness. Neuf personnes sur 10 qui possédaient ces appareils ont déclaré les utiliser pour suivre leur santé ou leur forme physique, comme le nombre de pas, le pouls ou la qualité et la durée du sommeil.

Mais l’enquête a également révélé que de nombreux consommateurs s’inquiètent de la sécurité et de la confidentialité de leurs appareils en général. Plus de la moitié ont déclaré être préoccupés par la sécurité des smartphones et des appareils domestiques intelligents, tandis que 40 % des utilisateurs étaient préoccupés par leurs montres et leurs trackers de fitness.

Cependant, l’enquête a également noté que de nombreux répondants se sentaient désespérés quant à la prévention des violations de données. Les trois quarts ont déclaré qu’ils estimaient qu’ils devraient faire plus pour améliorer leur sécurité, mais qu’ils ne se sentaient pas habilités ou capables de le faire.

“Ce que nous avons glané dans l’enquête Connectivity and Mobile Trends de cette année, c’est que les consommateurs maîtrisent mieux leur vie numérique – ils sont plus intentionnels quant aux activités auxquelles ils veulent participer virtuellement et décident de celles qui conviennent le mieux pour être là dans -personne”, a déclaré Paul Silverglate, vice-président de Deloitte et leader du secteur technologique aux États-Unis, dans un communiqué.

“Notre enquête a également révélé que certaines des nécessités virtuelles et numériques rencontrées par les gens avaient en fait des impacts positifs sur la famille, l’éducation, la santé et la forme physique, juxtaposés au besoin d’une sécurité et d’une confidentialité des données renforcées, ce qui créera finalement une demande supplémentaire pour les entreprises technologiques. “