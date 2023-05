Sondage NDTV : la popularité de Rahul Gandhi augmente mais le Premier ministre Modi reste dominant

Le Premier ministre Narendra Modi reste le dirigeant le plus populaire de l’Inde et le premier choix pour le poste le plus élevé du pays, révèle « Public Opinion », une enquête spéciale de NDTV en partenariat avec le Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies (CSDS).

L’enquête visait à évaluer l’humeur du public alors que le Premier ministre Modi termine neuf ans au pouvoir ce mois-ci et se prépare pour une série d’élections, y compris les sondages de Lok Sabha l’année prochaine. Elle a été menée dans 19 États entre le 10 et le 19 mai, juste après les élections du Karnataka au cours desquelles le BJP au pouvoir a perdu face au Congrès.

Malgré la défaite au Karnataka, la bonne nouvelle pour le BJP est que la popularité du Premier ministre Modi reste forte et que la part des voix du parti reste stable. Environ 43% des personnes interrogées affirment que la NDA (National Democratic Alliance) dirigée par le BJP devrait remporter un troisième mandat consécutif, tandis que 38% ne sont pas d’accord. Près de 40% disent qu’ils voteraient le BJP si des élections avaient lieu aujourd’hui. Le Congrès obtient 29% des voix.

La part de vote du BJP a augmenté de 2019 (37%) à 2023 (39%). Il en va de même pour le Congrès – 19% en 2019 à 29% en 2023.

Pas moins de 43% des personnes interrogées ont déclaré que si des élections avaient lieu aujourd’hui, Narendra Modi serait leur premier choix pour le poste de Premier ministre. Son rival le plus proche est Rahul Gandhi – 27% des personnes interrogées l’ont favorisé en tant que Premier ministre.

Les autres sont loin derrière lorsqu’il s’agit d’un choix populaire pour le PM – Mamata Banerjee et Arvind Kejriwal sont à égalité à un troisième lointain (tous deux 4%), suivis d’Akhilesh Yadav (3%), Nitish Kumar (1%) et 18 % pour les autres.

Les données pour 2019 et 2023 montrent une baisse marginale pour PM Modi (44 à 43 %) et une augmentation pour Rahul Gandhi (24 à 27 %). Mais le Premier ministre Modi règne en maître avec 40 % des répondants qui disent l’aimer.

PM Modi est le plus apprécié pour son éloquence (25%). 20 % des personnes interrogées ont déclaré l’apprécier en tant que Premier ministre axé sur le développement, 13 % ont déclaré qu’elles aimaient le Premier ministre parce qu’il travaille dur, et un nombre égal ont été impressionnés par son charisme. Environ 11% ont apprécié sa politique.

On a également demandé aux répondants qui, selon eux, pourrait défier le Premier ministre Modi en 2024. Pas moins de 34 % ont nommé Rahul Gandhi, tandis que 11 % ont déclaré qu’il s’agissait d’Arvind Kejriwal. Akhilesh Yadav (5%) et Mamata Banerjee (4%) ont été choisis par quelques-uns comme challengers. Neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré que « personne » ne pouvait défier Modi.

Quant à Rahul Gandhi, 26% ont déclaré l’avoir « toujours aimé » tandis que 15% ont déclaré avoir commencé à l’aimer après le Bharat Jodo Yatra. 16% ont dit qu’ils « n’aiment pas » le chef du Congrès tandis que 27% étaient indifférents.

Plus de 55 % des gens sont satisfaits du travail du gouvernement sur divers fronts. Environ 38% se disent « plutôt satisfaits » du travail du gouvernement central tandis que 17% se disent pleinement satisfaits. Quelque 21% se déclarent « totalement insatisfaits ».

Les gens restent largement divisés sur le rôle de la CBI et de la Direction de l’application de la loi au milieu des allégations de l’opposition selon lesquelles les agences sont utilisées par le gouvernement pour traquer des rivaux ou organiser des défections. 37% disent que les agences sont légales et 32% pensent qu’elles sont un outil de vendetta politique.

Lokniti-CSDS a mené l’enquête auprès de 7 202 répondants répartis dans 71 circonscriptions.