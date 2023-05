Sondage NDTV-CSDS : la stature mondiale de l’Inde, les investissements ont augmenté sous le PM Modi

Sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, la stature mondiale de l’Inde a considérablement augmenté, la positionnant comme un leader mondial, ont déclaré la majorité des répondants dans une enquête spéciale de NDTV en collaboration avec le Lokniti-Centre pour l’étude des sociétés en développement (CSDS).

La plupart des gens pensent également que l’Inde est désormais la destination d’investissement la plus attrayante au monde, révèle l’enquête « Public Opinion ».

L’enquête évalue l’humeur du public alors que le Premier ministre Modi termine neuf ans au pouvoir ce mois-ci et se prépare pour une série de sondages, y compris les élections nationales de l’année prochaine. L’enquête a été menée dans 19 États entre le 10 et le 19 mai, juste après les élections du Karnataka au cours desquelles le BJP au pouvoir a perdu face au Congrès.

Pas moins de 63% des personnes interrogées pensaient que la stature mondiale de l’Inde s’était développée sous la direction du Premier ministre Modi. Environ 23% n’étaient pas d’accord. 14% n’ont pas répondu à la question.

Quant à savoir si l’Inde est désormais la destination d’investissement la plus attrayante au monde, 55 % des répondants sont d’accord, tandis que 27 % ne sont pas d’accord.

Pas moins de 59% des personnes interrogées pensent que le capital culturel de l’Inde s’est développé. Presque le même nombre (54%) déclare que l’Inde est désormais un leader mondial sous la direction du Premier ministre Modi. Quelque 27 % ne partagent pas cet avis.

L’opinion est partagée sur la gestion de la Chine par le gouvernement, 29% la jugeant « bonne » et presque une proportion égale (28%) la qualifiant de « mauvaise ». Environ 13 % estiment que le gouvernement a fait un travail moyen.

Quant à la manière dont le gouvernement traite le Pakistan, près d’un tiers des personnes interrogées (30%) ont déclaré qu’elle était mauvaise et 28% qu’elle était bonne.

Bien que 47% aient donné une note élevée au travail de développement du gouvernement, des inquiétudes subsistent concernant le chômage et la hausse des prix.

Le gouvernement est évalué de manière critique sur la façon dont il a géré l’inflation, 57% donnant un pouce vers le bas et 33% exprimant leur approbation.

Les répondants ont également été invités à partager leur situation économique au cours des quatre dernières années. 35% ont déclaré qu’ils étaient mieux lotis tandis que 42% ont déclaré que leur situation économique était inchangée. 22% ont déclaré que leur situation économique s’était détériorée au cours des dernières années, ce qui inclut également la période Covid lorsque les fermetures et les pertes d’emplois ont touché des milliers de personnes.

Le nombre de répondants qui croyaient que leur état s’était amélioré était plus élevé dans les zones urbaines (40 %) que dans les zones rurales (33 %). Plus de personnes dans les villages (43%) ont déclaré que leur situation économique était restée inchangée, par rapport à leurs homologues urbains (40%). Plus dans les villages (23%) ont déclaré que leur état s’était aggravé, que dans les villes (18%).

Selon l’enquête, le chômage est le plus gros problème auquel le pays est confronté aujourd’hui (29 %), suivi de la pauvreté (22 %), de l’inflation (19 %) et de la corruption (5 %). Bien que le ralentissement économique soit une préoccupation mondiale, l’Inde s’en est un peu mieux sortie, le Fonds monétaire international la décrivant comme un « point lumineux de l’économie mondiale ».

Qui a le plus bénéficié de l’accent mis par le gouvernement sur le développement ? 38% pensent que tout le monde en a, tandis que 36% disent que seuls les riches en ont. 18% disent « personne ».

Le gouvernement a-t-il bien géré les problèmes des agriculteurs? 46 % ont qualifié sa performance de « mauvaise » et 39 % l’ont qualifiée de bonne.

L’enquête a également demandé si un « Double Engine Sarkaar (gouvernement) » – à la fois au Centre et à l’État – profite vraiment aux États, comme cela a été la stratégie de campagne du BJP dans divers sondages. Seul un cinquième des répondants (20%) pensent que c’est le cas, tandis que 16% ne sont pas d’accord.

Pas moins de 57% des personnes interrogées ont déclaré que les politiques populistes sont essentielles pour les pauvres, tandis que 30% ont déclaré qu’elles pèsent sur l’économie.

Lokniti-CSDS a mené l’enquête auprès de 7 202 répondants répartis dans 71 circonscriptions.