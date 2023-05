Sondage NDTV : 47 % notent le travail de développement du gouvernement PM Modi "Haut"

Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a bien réussi à développer la nation et à améliorer la vie des gens, bien que des inquiétudes subsistent concernant le chômage et la hausse des prix, selon « Public Opinion », une enquête spéciale de NDTV en partenariat avec Lokniti-Centre for the Etude des Sociétés en Développement (CSDS).

L’enquête visait à évaluer l’humeur du public alors que le Premier ministre Modi termine neuf ans au pouvoir ce mois-ci et se prépare pour une série d’élections, y compris les sondages de Lok Sabha l’année prochaine. Elle a été menée dans 19 États entre le 10 et le 19 mai, juste après les élections du Karnataka au cours desquelles le BJP au pouvoir a perdu face au Congrès.

Au moins 47 % des répondants à l’enquête ont qualifié le travail de développement du gouvernement Modi de « élevé ».

Le gouvernement a travaillé de manière agressive dans des projets d’infrastructure et d’autres domaines qui nécessitent d’énormes dépenses en capital. Les routes nationales, les autoroutes, les installations publiques et les autoroutes se sont considérablement améliorées au cours des neuf dernières années.

Certains des répondants à l’enquête ont toutefois fait part de leurs inquiétudes concernant le chômage et la hausse des prix. Cela pourrait être attribué à la pandémie de COVID-19 qui a touché non seulement l’Inde, mais même les économies développées. La pandémie a pesé sur les bénéfices de nombreuses entreprises, ce qui a entraîné des suppressions d’emplois. Malgré cela, l’Inde s’en est relativement bien sortie.

Un rapport de l’ONU la semaine dernière a déclaré que l’économie indienne devrait croître de 6,7% au cours de l’année civile 2024, soutenue par une demande intérieure résiliente. Selon la situation et les perspectives de l’économie mondiale à la mi-2023, l’économie indienne, la plus importante de la région de l’Asie du Sud, devrait augmenter de 5,8 % en 2023 et de 6,7 % en 2024 (sur la base de l’année civile), soutenue par une demande intérieure résiliente. .

Au moins 35 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête NDTV-CSDS ont déclaré que leur situation économique s’était améliorée au cours des quatre dernières années ; 22% ont déclaré que cela s’était aggravé. Cela s’explique probablement par les effets persistants des pertes subies par les personnes au plus fort de la pandémie.

Plus de la moitié des personnes interrogées soutiennent la gratuité de l’électricité et de l’eau, tandis que 57 % ont déclaré que les politiques populistes profitent aux pauvres.

Donner gratuitement l’électricité, l’eau et d’autres commodités à tous, cependant, ajoute une forte pression sur les finances publiques et, à long terme, ne fait que nuire à la fourniture de ces services à mesure que les fonds se tarissent.