Sondage Nanos : la plupart des Canadiens renoncent aux voyages internationaux

OTTAWA –

Un nouveau sondage de Nanos Research montre que trois Canadiens sur cinq ne sont pas intéressés à voyager à l’étranger cet été.

Selon le sondage, commandé par CTV News, 61 % ne font aucun voyage à l’étranger, tandis que 6 % des Canadiens ont déclaré avoir des projets de voyage à l’étranger cet été et les ont annulés. Trois autres pour cent ont déclaré qu’ils avaient réservé un voyage international, mais qu’ils pouvaient toujours annuler leur voyage.

Douze pour cent des voyageurs ne se laissent pas décourager par leurs projets de voyage et n’ont pas l’intention de les annuler.

L’enquête intervient alors que les voyageurs sont aux prises avec de longs temps d’attente dans les aéroports et les bureaux des passeports, et avec une inflation à un record de 7,7 % en 40 ans.

La Presse canadienne a rapporté cette semaine qu’Air Canada et l’aéroport Pearson de Toronto se classent au premier rang mondial pour les retards de vol. Les temps d’attente massifs et les annulations de vols ont conduit Air Canada à interdire temporairement les animaux de compagnie dans les soutes à bagages.

Pendant ce temps, dans les bureaux des passeports, Service Canada peine à rattraper la vague de demandes après une accalmie au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19.

« Les Canadiens âgés de 55 ans et plus sont plus susceptibles de dire qu’ils n’ont aucun intérêt à voyager à l’étranger cet été (69 %) par rapport aux Canadiens plus jeunes (18-34 : 53 % ; 35-54 : 58 %) », indique le sondage. . “Les personnes âgées de 18 à 34 ans sont plus de deux fois plus susceptibles de dire qu’elles veulent voyager à l’étranger mais n’ont aucun projet (22%) que celles âgées de 55 ans et plus (9%).”

Le sondage de Nanos Research visait également à évaluer le niveau d’inquiétude des Canadiens face à une autre vague de COVID-19. Les chiffres montrent que la majorité des personnes interrogées sont préoccupées par une autre vague de COVID-19 cet automne qui pourrait inciter les gouvernements à rétablir certaines restrictions.

« Une majorité de Canadiens sont inquiets (16 %) ou quelque peu inquiets (39 %) qu’il y ait cet automne une autre vague pandémique qui sera suffisamment grave pour ramener des restrictions telles que le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et la limitation des rassemblements, tandis qu’environ deux sur cinq ne sont pas inquiets (23%) ou plutôt pas inquiets (19%) », indique l’enquête Nanos.

Bien que les provinces aient abandonné la plupart des restrictions, il y a eu récemment une augmentation des cas dans de nombreuses régions du pays.

MÉTHODOLOGIE:

Nanos a mené une enquête aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre RDD (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 002 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 30 juin et le 4 juillet 2022 dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait à la fois des lignes terrestres et des lignes cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Personnes appelées au hasard à l’aide de la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.

Remarque : Les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.