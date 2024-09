Sondage : Maude Marquis-Bissonnette en tête dans une course à deux | Mairie de Gatineau 2024

La cheffe du parti Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, demeure la favorite des électeurs gatinois pour succéder à France Bélisle au poste de maire, selon un sondage téléphonique réalisé en milieu de campagne et publié mercredi par Radio-Canada.

Après une répartition proportionnelle des indécis, la candidate arrive en tête des intentions de vote, récoltant 37 % de l’appui des répondants. Un écart de 14 points de pourcentage la sépare de son plus proche rival, l’ex-maire de Hull Yves Ducharme, qui recueille de son côté 23 % des voix.

Ce sondage réalisé par la firme Segma Recherche a été mené du 13 au 23 mai 2024 auprès de 1000 électeurs de Gatineau. Il comporte une marge d’erreur de 3,1 %, 19 fois sur 20.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’avance de Maude Marquis-Bissonnette, même si elle demeure réelle et non négligeable mérite toutefois d’être accueillie avec une certaine retenue, avertit le sondeur Marc Bouchard, directeur général de la firme Segma Recherche.

J’imagine que Maude Marquis-Bissonnette va être prudente étant donné qu’elle a vécu ça par le passé, être en avance et finir par perdre le jour des élections. Une citation de Marc Bouchard, directeur général, Segma Recherche

Les données du sondage révèlent que Maude Marquis-Bissonnette bénéficie de l’appui des jeunes, tandis que la base électorale d’Yves Ducharme est davantage composée d’électeurs âgés de 55 ans et plus.

Ou, ans et plus ont tendance à voter en plus grand nombre que les personnes plus jeunes », »text »: »on le sait, les personnes de 55ans et plus ont tendance à voter en plus grand nombre que les personnes plus jeunes »}} » >on le sait, les personnes de 55 ans et plus ont tendance à voter en plus grand nombre que les personnes plus jeunes fait exploser le sondeur.

Si la candidate d’Action Gatineau veut que cette avance se concrétise en une élection gagnante, il va falloir qu’elle « fasse sortir le vote ».

Elle devra redoubler d’efforts pour convaincre les jeunes de se présenter aux urnes dès dimanche puisque le tiers des répondants (31 %) au sondage compétent vote le 2 juin, lors du examen par anticipation.

Une bonne nouvelle

Invité à l’émission Les matines d’iciMaude Marquis-Bissonnette a accueilli les résultats du sondage avec un optimisme prudent.

juin », »text »: »C’est une bonne nouvelle. Ça se prend bien, mais la dernière fois [aux élections de 2021]j’avais mené tous les sondages, alors je sais très bien que le vrai sondage aura lieu le 9juin »}} »>C’est une bonne nouvelle. Ça se prend bien, mais la dernière fois [aux élections de 2021]j’avais mené tous les sondages, alors je sais très bien que le vrai sondage aura lieu le 9 juin a dit Mme Maude Marquis-Bissonnette, qui avait été coiffée au fil d’arrivée par France Bélisle.

juin, et dites-le à votre voisin », »text »: »Aux gens qui m’appuient, allez voter le 9juin, et dites-le à votre voisin »}} »>Aux gens qui m’appuient, allez voter le 9 juin et dites-le à votre voisin at-elle lancé aux auditeurs.

En regardant les résultats en profondeur, la cheffe d’Action Gatineau a dit constater que ses les idées sont assez intéressantes pour tout le monde à Gatineau . Quoi qu’il en soit, elle ne veut pas changer sa stratégie jusqu’au grand jour.

Je ne changerai pas mon [plan de campagne]. Je vais continuer d’aller voir les gens [sur le terrain].

Ouvrir en mode plein écran Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau et cheffe d’Action Gatineau (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Sur les ondes de Radio-Canada, Yves Ducharme s’est quant à lui dit très satisfait des résultats, similaires au dernier sondage du 104,7 publié il y a trois semaines.

[…] On est au même niveau où France Bélisle se situe à deux semaines des élections [de2021]. », »text »: »On est exactement où on voudrait être.[…] On est au même niveau où France Bélisle se situe à deux semaines des élections [de2021]. »}} »>On est exactement où on voudrait être. […] On est au même niveau où France Bélisle se situe à deux semaines des élections [de 2021].

Ouvrir en mode plein écran Yves Ducharme s’est dit très satisfait des résultats du sondage. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Cours à deux

L’enquête confirme également que le cours à la mairie de Gatineau est un cours à deux. Les résultats obtenus par les cinq autres candidats à la mairie sont nettement en dessous et quantitativement insuffisants pour inquiéter les deux meneurs.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : les candidats Stéphane Bisson, Olive Kamanyana et Daniel Feeny accusent un retard de plusieurs points de pourcentage sur la favorite Maude Marquis-Bissonnette, selon un sondage commandé par Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

L’ex-conseillère du district du Carrefour-de-l’Hôpital Olive Kamanyana (14 %), l’ancien président de la Chambre de commerce de Gatineau Stéphane Bisson (11 %) et l’ex-directeur des communications de la mairesse démissionnaire France Bélisle, Daniel Feeny (9 %), accusant tous un retard de plusieurs points sur la favorite. Ils sont par contre tous engagés dans une chaude lutte pour la troisième place.

En réaction à ce sondage, Olive Kamanyana se réjouit de son score : Mon pourcentage augmente alors que celui de M. Ducharme diminue, alors c’est quand même intéressant de voir ça.

De son côté, Stéphane Bisson dit s’en tenir à son engagement sur le terrain, car selon lui, le vrai sondage sera celui des urnes. juin prochain à titre de maire de Gatineau et en2025, être réélu maire de Gatineau », »text »: »Mon objectif personnel, c’est d’être élu le 9juin prochain à titre de maire de Gatineau et en2025, être réélu maire de Gatineau »}} »>Mon objectif personnel, c’est d’être élu le 9 juin prochain à titre de maire de Gatineau et, en 2025, être réélu maire de Gatineau confie-t-il.

Daniel Feeny, lui, se félicite de sa progression par rapport au dernier sondage. C’est évident que j’aurais souhaité une progression plus importante dans ce sondage. Reste que je continue à faire des gains et je vois que ces gains se font de façon graduelle, de plus en plus, à l’inverse de mes adversaires politiques qui, eux autres, perdent des plumes. soutient-il.

Une version précédente de ce texte indiquait que Rémi Bergeron était un ancien pompier. Il s’agit d’une erreur. En fait, M. Bergeron est ingénieur industriel.

L’ingénieur industriel Rémi Bergeron et le militant Mathieu Saint-Jean ne récoltent que des appuis marginalaux auprès des répondants, ayant obtenu respectivement 2 % et 1 % des voix.

C’est une course à deux avec Maude Marquis-Bissonnette qui est en tête. Une citation de Marc Bouchard, directeur général de Segma Recherche

L’enquête indique également qu’un bon nombre de Gatinois n’ont toujours pas fait leur choix : 28 % des répondants ne savaient toujours pas pour qui ils allaient voter le 9 juin.

C’est beaucoup reconnaît Marc Bouchard. Cependant, ce n’est pas anormal. L’engouement de l’électorat pour une élection municipale – une partielle de surcroît – est de façon générale beaucoup moins fort que pour une élection provinciale ou fédérale, note-t-il.

Ce que les chiffres nous disent, c’est que Maude Marquis-Bissonnette, à ce stade-ci, est en tête, même s’il ya encore beaucoup de gens à convaincre ajoute le sondeur.

MÉTHODOLOGIE — Le sondage téléphonique commandé par Radio-Canada a été réalisé par la firme Segma Recherche auprès de 1000 répondants gatinois entre le 13 et le 23 mai. La marge d’erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20. La commande d’un sondage est rigoureusement encadrée par les Normes et pratiques journalistiques (NPJ) de Radio-Canada. Comme le concerné les NPJ le projet de sondage a été approuvé par la direction générale de l’information. La direction de la recherche de Radio-Canada a accompagné l’équipe d’Ottawa-Gatineau à toutes les étapes de la réalisation du sondage, entre autres l’élaboration du questionnaire, la méthodologie et la validation des résultats.

Un maire indépendant ou une mairesse affiliée?

Bien que les répondants indiquent la candidate affiliée à un parti politique, les résultats du sondage tendent à démontrer que près de la moitié des électeurs gatinois (49 %) préféreraient que le maire de Gatineau soit un indépendant.

Seulement 18 % préfèrent une personne affiliée à un parti pour occuper le poste de maire ou de mairesse. Trois répondants sur dix (29 %) n’ont pas de préférence.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les répondants ne semblent pas préoccupés par un choix à faire entre un maire indépendant et une mairesse affiliée à un parti politique, fait remarquer Marc Bouchard. À tout le moins, dit-il, […] la question de l’urne », »text »: »ça ne semble pas être[…] la question de l’urne »}} »>ça ne semble pas être […] la question de l’urne .

Les répondants disent aussi être moins enclins à voter pour un candidat qui provient du milieu des affaires. Près de la moitié (46 %) ont indiqué qu’ils ont une nette préférence pour un candidat qui a été récemment impliqué dans la politique municipale.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Selon les données du sondage, l’expérience des candidats dans les milieux municipaux ou des affaires ne semble pas plus être un facteur décisif.