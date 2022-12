Sondage : Les investissements en santé numérique dépendront du retour sur investissement et de la validation clinique en 2023

Le retour sur investissement (ROI) et la validation clinique seront les indicateurs de succès les plus significatifs pour les entreprises de santé numérique en 2023, selon une enquête réalisée par une société d’investissement GSR Ventures.

L’enquête, qui comprenait les réponses de plus de 50 investisseurs, a révélé que plus de 94 % considéraient le retour sur investissement comme « important » ou « très important » pour le succès d’une entreprise de santé numérique, et 79 % ont déclaré que les preuves cliniques et les essais étaient les principaux indicateurs.

Les investisseurs prévoient que le financement de la santé numérique en 2023 se situera entre 15 et 25 milliards de dollars. Ils s’attendent également à ce que les valorisations diminuent d’environ 20% pour le financement de la phase d’amorçage. Les valorisations des séries A et B+ pourraient chuter entre 20 % et 40 %.

La prévalence des pénuries de fournisseurs et de l’épuisement professionnel offrira le plus d’opportunités aux startups, selon 48,1 % des personnes interrogées. Près de 27 % ont déclaré que la modification des modèles de remboursement était le plus grand défi, suivis de 11,5 % qui ont cité l’interopérabilité.

Plus de la moitié des investisseurs ont déclaré que l’oncologie était le domaine clinique le plus brillant pour les startups, suivi de la santé mentale à 37,3 %, de la neurologie à 27,5 % et des soins primaires à 23,5 %.

“Alors que les investisseurs en santé numérique croient toujours que les valorisations chuteront en 2023, la plupart croient toujours que l’écosystème global est assez sain et que les niveaux d’investissement seront comparables à ceux des dernières années, entre 15 et 25 milliards de dollars”, a déclaré le Dr Justin Norden, partenaire de GSR Ventures. , a déclaré dans un communiqué. “En outre, il est formidable de voir les investisseurs accorder une importance croissante à la validation clinique, qui sera essentielle alors que les startups s’attaquent à ces domaines d’énormes opportunités tels que l’oncologie et l’épuisement professionnel des prestataires.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le financement de la santé numérique a été difficile en 2022. Selon Santé des rochesles startups ont levé 2,2 milliards de dollars sur 125 transactions au troisième trimestre de cette année, faisant du troisième trimestre le trimestre le moins financé en dollars levés depuis le quatrième trimestre 2019.

Au cours d’une table ronde à HLTH 2022, les investisseurs ont relayé l’importance pour les entreprises de recentrer leurs modèles économiques en prévision d’une baisse des financements en 2023.