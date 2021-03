Sondage: les gens préfèrent un soulagement expansif de Covid-19 à un paquet bipartisan ciblé

Un piéton portant un masque facial et tenant une tasse de café passe devant un panneau fermé accroché à la porte d’une petite entreprise à Los Angeles, Californie, le 30 novembre 2020. | Frédéric J.Brown / AFP / Getty Images

Soixante-deux pour cent des gens veulent que le Congrès adopte le projet de loi de 1,9 billion de dollars dès que possible.

Cette semaine, le projet de loi de secours Covid-19 se dirige vers le Sénat, où il est sur le point de faire face à une opposition significative de la part de membres républicains qui pensent que la mesure est trop grande et trop inutile. Les démocrates, quant à eux, ont souligné à quel point les gens luttent encore compte tenu des retombées de Covid-19, et notent que ce projet de loi est à la mesure de ce besoin.

En raison de ce désaccord, il est très possible que la législation de secours finisse par avancer uniquement avec le soutien démocrate. Et selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress, la plupart des gens – y compris près de la moitié des républicains – pensent que les législateurs doivent adopter le projet de loi de 1,9 billion de dollars le plus rapidement possible.

Selon l’enquête, la majorité des électeurs probables sont très majoritairement favorables à l’adoption rapide du plus grand projet de loi de secours Covid-19 poussé par les législateurs démocrates plutôt qu’à une option bipartisane plus ciblée. Les démocrates ont proposé un paquet de 1,9 billion de dollars comprenant 1 400 chèques de relance, une augmentation hebdomadaire de 400 dollars dans l’assurance-chômage et 350 milliards de dollars d’aide publique et locale. Le projet de loi républicain de 618 milliards de dollars – défendu par un groupe de législateurs du GOP – se concentrerait sur le financement des vaccins et offrirait moins de chèques de relance ainsi qu’une réduction du soutien au chômage.

Dans l’ensemble, 62% des gens reviennent en passant le plan de relance de 1,9 billion de dollars dès que possible, tandis que 31% ont déclaré qu’ils soutenaient une option bipartisane ciblée. De même, 83% des personnes ont déclaré qu’il était plus important d’apporter aux gens l’aide dont ils ont besoin que pour les législateurs de trouver un consensus sur un plan de relance. Seulement 12 pour cent ont déclaré que parvenir à un paquet bipartisan était une plus grande priorité. Les démocrates et les indépendants étaient plus susceptibles de favoriser l’adoption rapide du plan de 1,9 billion de dollars, tandis que les républicains étaient plus divisés, avec 47% pour le faire et 47% pour une option plus petite.

Ces résultats suggèrent qu’il y a un large soutien en faveur de la proposition de relance plus large des démocrates et montrent que beaucoup de gens se soucient plus d’apporter de l’aide aux personnes qui en ont besoin que de s’assurer que le paquet est bipartisan.

Le résultat est un rappel que de nombreux Américains sont confrontés à des difficultés économiques – 18 millions de personnes recevaient une aide au chômage à la fin janvier – et comptent sur des secours supplémentaires pour gérer les retombées en cours.

Fait intéressant, alors que le bipartisme n’était pas aussi important pour la plupart en ce qui concerne la relance, les répondants ont toujours apprécié le concept lorsqu’on les a interrogés plus largement, avec 49% des électeurs probables disant qu’il était important pour eux, tandis que 39% ont déclaré que ce n’était pas un top priorité. Lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet, les républicains (52%) et les indépendants (52%) étaient plus susceptibles que les démocrates (43%) de dire que le bipartisme comptait toujours beaucoup pour eux.

Ces résultats indiquent qu’une pluralité d’électeurs probables accordent une grande importance au bipartisme en théorie, mais qu’en ce qui concerne l’aide de Covid-19, l’obtention d’une aide indispensable pourrait l’emporter sur cela.

Le sondage a eu lieu entre le 19 et le 22 février et a interrogé 1 527 électeurs probables. Il a une marge d’erreur de 3 points.