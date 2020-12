Une personne passe devant un restaurant qui a fait faillite à New York en octobre 2020. | Noam Galai / Getty Images

Les Américains veulent un soulagement économique, pas une réduction du déficit.

Interrogé sur la nécessité de donner la priorité à l’allégement Covid-19 par rapport à la réduction de la dette nationale américaine, il n’y a pas de contestation: les gens sont beaucoup plus concentrés sur l’aide en ce moment, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

Soixante-quatorze pour cent des électeurs probables interrogés du 11 au 13 décembre affirment qu’il est plus important d’accorder un nouveau soulagement aux coronavirus que de maîtriser la dette nationale, tandis que 21% disent le contraire. Même parmi les républicains, 65% des personnes interrogées ont déclaré que le soulagement était plus important que les préoccupations concernant la dette nationale, tandis que 31% n’étaient pas d’accord.

Ces résultats renforcent les arguments de longue date des démocrates en faveur d’une proposition de relance plus expansive, que les républicains avaient précédemment rejetée en grande partie en raison des inquiétudes concernant la dette nationale. «Il existe une résistance significative à un autre billion de dollars. La réponse à ces défis ne sera pas simplement de retirer de l’argent de Washington, la réponse à ces défis sera de remettre les gens au travail », a souligné le sénateur Ted Cruz (R-TX) en juillet.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a également déclaré à plusieurs reprises qu’un projet de loi plus petit et plus restreint serait plus acceptable pour ses membres. La réticence des républicains à envisager un plan de relance plus généreux a réussi à forcer une approche limitée: alors que la dernière version de la loi HEROES des démocrates de la Chambre aurait inclus 2,2 billions de dollars d’aide, un accord de relance conclu cette semaine contiendra probablement environ 900 milliards de dollars.

Et à long terme, l’enquête a laissé entendre que les électeurs républicains sont prêts à soutenir un retour calculé au conservatisme fiscal maintenant que les démocrates contrôleront à nouveau la Maison Blanche. Mais au moins ici et maintenant, les gens préfèrent plus de dépenses à la fois dans l’abstrait et dans le spécifique. Les deux tiers des électeurs probables de cette enquête se sont prononcés en faveur d’un important programme de secours comprenant des chèques de relance de 1 200 $, tandis que 27% soutiennent une option plus ciblée. Ce sondage a été mené auprès de 1 136 électeurs probables et a une marge d’erreur de 2,9 points de pourcentage.

Les répondants étaient également ouverts à une augmentation de la dette nationale s’il s’agissait d’un investissement dans la croissance. Soixante-dix pour cent des gens conviennent que le gouvernement fédéral devrait occasionnellement contracter des dettes qui stimulent la croissance économique, tout comme les ménages s’endettent pour payer une nouvelle maison ou des investissements dans l’éducation, et 51% affirment que s’endetter davantage à court terme est acceptable si elle contribue à alimenter la croissance économique.

Comme l’a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en décembre, à propos de davantage de mesures de relance, «Le risque d’en faire trop est moindre que le risque de le sous-faire.»

Il y a des électeurs probables – en particulier des républicains – qui aimeraient voir Biden se concentrer sur la dette nationale

Alors que le président élu Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions au cours de la nouvelle année – et que les républicains du Sénat prévoient de reprendre leur posture de faucons déficitaires – il existe une pluralité d’électeurs susceptibles de souhaiter que Biden se concentre sur la réduction des ajouts à la dette.

Quarante-cinq pour cent des électeurs probables soulignent que la limitation de ces ajouts devrait être une priorité absolue pour l’administration Biden car elle pèse différents plans, un sentiment partagé par 58% des républicains, 42% des indépendants et 33% des démocrates. Cependant, 40% des électeurs probables pensent que cela devrait être une priorité moindre, et 15% ne le savent pas. De même, 46% des électeurs probables soutiendraient le Congrès pour faire pression sur l’administration Biden concernant les dépenses qui s’ajoutent à la dette nationale, tandis que 43% s’opposeraient aux efforts du Congrès pour le faire, et 12% ne le savent pas.

Et bien qu’une majorité d’électeurs probables aient déclaré qu’il était important pour eux de limiter la dette nationale, seulement 15% des personnes ont déclaré que c’était la première chose sur laquelle ils voudraient que les législateurs se concentrent dans le nouveau mandat.

Les législateurs républicains, y compris Cruz, ont indiqué qu’ils souhaitaient se concentrer sur le conservatisme budgétaire maintenant que les démocrates ont reconquis la Maison Blanche – même si de telles actions sont contradictoires avec les positions qu’ils ont prises pendant l’administration Trump. (Selon le Tax Policy Center, les réductions d’impôts de Trump en 2017 ajouteraient entre 1000 et 2000 milliards de dollars à la dette nationale.)

.@jonathanvswan: Pensez-vous que vos collègues du Parti républicain retrouveront son inquiétude face à la dette et aux déficits?@tedcruz: Sûr. Swan: N’est-ce pas la chose la plus cynique et la plus bidon? #AxiosOnHBO pic.twitter.com/P0q587kr4y – Axios (@axios) 27 octobre 2020

Comme l’a expliqué Dylan Matthews de Vox au printemps dernier, les inquiétudes concernant la dette ne sont pas aussi justifiées dans le moment actuel en raison du besoin urgent de plus de secours, ainsi que des taux d’intérêt bas: